MOK: legyen újra büntethető a hálapénz!

Lehetőleg már az idén, de legkésőbb 2021-től nagyon komoly béremelést javasol a Magyar Orvosi Kamara, illetve azt, hogy a hálapénz elfogadása büntethető legyen - írta a hvg.hu. A kamara szerint az egészségügy és azon belül az orvosok helyzete béremelés nélkül nem fenntartható.

A MOK szerint a közellátásban dolgozó orvosoknak legalább ekkora bruttót kellene hazavinniük havonta:

Rezidens 1 (belépő szint): 687 837 Ft,

Rezidens 2 éve: 768 775 Ft,

Rezidens 3 éve: 802 944 Ft,

Rezidens 4 éve: 838 632 Ft,

Rezidens 5 éve: 875 906 Ft,

Szakorvos 1 éve: 1 154 920 Ft,

Szakorvos 4 éve: 1 287 832 Ft,

Szakorvos 7 éve: 1 341 957 Ft,

Szakorvos 10 éve: 1 398 358 Ft,

Szakorvos 13 éve: 1 457 129 Ft,

Szakorvos 16 éve: 1 518 370 Ft,

Szakorvos 19 éve: 1 582 184 Ft,

Szakorvos 22 éve: 1 648 681 Ft,

Szakorvos 25 éve: 1 717 973 Ft,

Szakorvos 28 éve: 1 790 177 Ft,

Szakorvos 31 éve: 1 865 415 Ft,

Szakorvos 34 éve: 1 943 816 Ft,

Szakorvos 37 éve: 2 025 512 Ft.

A lap szerint a kamara a kormányzati ígéretnek megfelelően 2020 januárjától a költségvetés mozgásterének erejéig kéri a bértábla megvalósítását. A fennmaradó részt pedig 2021-től egy lépésben, a hálapénz tiltásával egyidőben kérik megvalósítani.

„Az ütemezésben tehát elismerjük a tárgyévi gazdasági – költségvetési korlátokat, ugyanakkor a megállapodás nem halogatható” – írják.

A MOK szerint a hálapénz súlyosan káros jelenség, mivel mérgezi az orvos-beteg bizalmi viszonyt, kiszámíthatatlanná teszi a betegutakat, irreális elvárásokat ébreszt, hátrányosan érinti a szakmai elveket, ellehetetleníti a kormányzati egészségpolitikai szándékok jelentős részét, torzítja az orvosképzést, hátráltatja a tudás átadását. A beteg és az orvos elemi érdeke, hogy a hálapénzt minél hamarabb a kormányzat is korrupciónak tekintse és kriminalizálja azt.

A kamara kéri, a bértábla teljesülésével a hálapénz adását és elfogadását a büntető törvénykönyvben szankcionálja a jogalkotó.

A kamara okfejtése szerint az eddig alkalmazott elhúzódó, csepegtetett béremelés politikai haszna csekély, mert ezen a módon a hálapénz mindig beépül az orvosi keresetbe – írja a MOK.

A kamara szerint jelenleg nincs megfelelő mennyiségű és minőségű humánerőforrás-tartalék. Az orvosok elvándorlása továbbra is jelentős, és a nyugati elszívóhatás is tartósan marad majd, a képzett orvosok száma nem pótolja a nyugdíj/halálozás és a pályaelhagyás/kivándorlás okozta veszteségeket. Szükséges a frissen végzett orvosok belföldön, és a pályán tartása érdekében mind a bérezésen, mind az ellátás, s így a munkaszervezésen is változtatni.

