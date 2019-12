A petárda mindig tilos, olyan tűzijáték pedig nincs, amit kézből kell fellőni

Első és második kategóriába sorolt tűzijátékok egész évben beszerezhetők az erre szakosodott üzletekből és 14 éves kor fölött birtokolhatók, valamint magánterületen el is lehet ezeket lövöldözni, kezdve az apróbb római gyertyáktól a bombetta telepekig, amelyekkel már komplex tűzijátékot lehet csinálni – magyarázta Tóth Ferenc, a NUVU Kft. ügyvezetője, hangsúlyozva:

a petárda egész évben tilos!

Szilveszter időszakában, egészen pontosan december 28-tól január 1-ig, reggel 6 óráig viszont már a 3. kategóriába sorolt tűzijátékok is megvásárolhatóak, valamint birtokolhatóak,

felhasználni viszont kizárólag szilveszter napján 18 órától másnap reggel 6 óráig lehet, nagy könnyebbség, hogy nemcsak magánterületen, hanem közterületen is

– magyarázta a pirotechnikai szakember. A megmaradt 3-as típusú tűzijátékokat a jogszabály alapján az árusítóhelyek kötelesek visszavenni. Visszavevő pontot biztosítaniuk kell a lakosság számára a forgalmazóknak, de fizetniük nem kell érte, így az, aki megvásárolta, de nem használta föl a tűzijátékot, ilyen módon „bebukhatja” – tette hozzá Tóth Ferenc.

A szakember arra is kitért, szerencsére a zugárusok nagyrészt eltűntek, így ha valaki kicsit is felelősen vásárol, és nem egy sikátorban, egy csomagtartóból szerzi be a tűzijátékot, hanem valóban egy hivatalos elárusítóhelyről veszi, amiket általában a bevásárlóközpontok parkolóiban, konténerekből árulják, akkor nagyot nem lehet tévedni.

A NUVU ügyvezetője inkább a felhasználás felelősségére és szakszerűségére hívta föl a figyelmet, hogy

mindenki alaposan olvassa el a használati utasítást.

Ugyanis a mai napig sokszor előfordul, hogy a vásárlók úgy kérik a tűzijátékot, hogy „amelyiket kézből lehet lőni”, miközben egyik típust sem szabad ilyen módon kezelni, ez az egyik alapszabály, hiszen egy pirotechnikai eszközről van szó, ami robban, meleg és tűzzel jár – nyomatékosította.

Fontos, hogy a tűzijátékokat rögzítsük például egy karóhoz vagy a kerítéshez, illetve a bombettatelepek esetében arra kell figyelni, hogy sima talajra helyezzük, mert akkor nem fog felborulni – tette hozzá Tóth Ferenc, aki arra is emlékeztetett, hogy használat előtt arra is ügyeljük, hogy nincs-e útban egy villanydrót, esetleg egy faág. Miután a tűzijáték repülő gyújtó forrás, vagyis egy veszélyes üzem, ezért felelősséggel kell használni, nem mellékesen alkoholos állapotban tilos is – jegyezte meg a szakember. De kerülendők a száraz, gyúlékony anyagok, valamint az állatok is, máskülönben nagy károkat lehet okozni.

