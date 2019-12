Orbán Viktor: Magyarország 2019 végén erősebb, mint 2018-ban volt

Beszélt a családok szerepéről és fontosságáról, kijelentve: „Családok nélkül se nekünk, se a hazánknak nincsen jövője. A családvédelmi akcióterv példátlan támogatásokat kínál a magyar embereknek, és lehetőséget, hogy megtervezzék a jövőjüket. 2011 és 2019 között összesen 2250 milliárd forintot hagytunk a magyar családoknál.”

Kitért arra is, hogyan értékeli a 2019-es esztendőt: „A politikában a versengés fontos, de vannak magasabb rendű szempontok is. Ha kormányzó pártot vezetsz, az első kérdés mindig az, erősebb lett-e az ország, és te mennyit tettél ehhez. Ha innen nézzük, 2019 jó év volt. Magyarország 2019 végén erősebb, mint 2018-ban volt. Folytattuk az erőteljes gazdasági növekedést, növeltük a foglalkoztatottságot, csökkentettük a munkanélküliséget, emelkedtek a bérek és még lejjebb vittük az adókat.

Az őszi önkormányzati választások kapcsán úgy fogalmazott: „Mi kaptuk a legtöbb szavazatot, úgy, hogy másfél évvel a parlamenti választások után talán mi vagyunk az egyetlen kormánypárt Európában, amelyik a támogatását megőrizte, sőt növelni is tudta. Igaz, hogy ilyen támogatás mellett is komoly településeket veszítettünk el, ráadásul a fővárost is. Hiába várják tőlünk, mi sem győzhetünk mindig, mindenhol. Mike Tyson hiába nyert pontozással, tőle kiütést várnak. Ha elmarad a kiütés, akkor mindenki úgy érzi, hogy a bajnok gyengült, a vesztes, bár kikapott, de erősödött. És ebben van is igazság. De a politika nem csak harc, itt a meccs után is van élet, és annak minőségéért a győztes felel az első helyen. A kormánynak mindenkivel együtt kell működnie, akikre a magyar választók feladatot bíztak, ez eddig is így volt, és ezután is így lesz. A választások teljes felhatalmazást biztosítanak a kormánynak, hogy folytassa a megkezdett munkáját, a családbarát Magyarország, a növekvő bérek, a munkaalapú gazdaság, a tisztességes időskor, az otthonteremtés és a nemzetegyesítés politikáját. Ami pedig 2019 Európa-politikáját illeti: a magyarok érzékelhető szerepet játszottak egy komoly veszély elhárításában, sikerült megakadályoznunk, hogy az európai intézményekben többségbe kerüljenek Soros György emberei. Számos megbízottja így is ott ül az uniós intézmények mindegyikében, még az Európai Bizottságban is. Ők lesznek a legkeményebb ellenfeleink a következő években.

A kormányfő úgy véli, 2019 is a családok éve volt: „Elmondhatjuk, hogy már félmillió ember jutott saját otthonhoz a kormány támogatásával. A családok támogatása 2010 óta kiemelt fontosságú a mai kormánynak, az volt már az 1998-as első kormányunk, sőt már 1988-as megalakulásakor a Fidesznek is. Ez a túlélésünk záloga, mert amelyik nemzet nem képes a biológiai önfenntartásra, az nem képes a lelki újjáépülésre, és így nem képes a kulturális, érzelmi közösségének megőrzésére sem, és el fog tűnni a föld színéről. Családok nélkül se nekünk, se a hazánknak nincsen jövője. A családvédelmi akcióterv példátlan támogatásokat kínál a magyar embereknek, és lehetőséget, hogy megtervezzék a jövőjüket. 2011 és 2019 között összesen 2250 milliárd forintot hagytunk a magyar családoknál. Ezért van családi és arányos jövedelemadó, kiterjedt otthonteremtési rendszer, ezért támogatjuk a gyermek melletti munka lehetőségét, óvodákat, bölcsődéket építünk, ingyenessé tesszük a tankönyveket, és a rászoruló diákok étkezését is biztosítjuk. Ez így együtt Európa legátfogóbb családtámogatási rendszere. De még ez sem lesz elég. Oda kellene eljutni, hogy a gyermeket vállalók helyzete már rövid távon is jobb legyen, mintha nem vállaltak volna gyermeket. Ezért még sokat kell dolgoznunk.

