Valaki megint kifutópályának nézte a főutat

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai sebességellenőrzést végzett a hétfői napon Szajol külterületén. A nap legnagyobb sebességtúllépését egy személygépkocsi vezetője produkálta, aki kifutópályának nézte a 4-es számú főutat, és a megengedett 90 kilométer per óra helyett 165 kilométer per órás sebességgel közlekedett – olvasható a Police.hu-n.

A rendőrök a gyorshajtót 90 ezer forint közigazgatási bírsággal sújtották, valamint 6 közúti közlekedési előéleti pontot állapítottak meg részére.

A hatóságok ismételten arra hívják föl a közlekdők figyelmét, hogy a sebességtúllépő nem csak másokat és saját magát veszélyezteti, hanem vezetői engedélyét is elveszítheti, amennyiben a nyilvántartott pontjainak száma eléri a 18-at. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a sebességhatárok be nem tartása potenciális balesetveszélyt hordoz magában. A rendőrség célja nem a bírságok kiszabása, hanem az életveszélyes helyzetek megelőzése, és a szabályszegők kiszűrése. Ezért kérik a járművezetőket, hogy tartsák be az előírt sebességhatárokat.

Nyitókép: Police.hu