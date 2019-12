Változik jövőre a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló törvény, eszerint

A kedden elfogadott módosítások bevezetik a nyaralóhajó fogalmát a hazai jogrendszerbe.

A kiemelt infrastrukturális beruházások esetében törvénybe foglalják, hogy az építési engedély kiadása nem előzheti meg a környezetvédelmi engedély megszerzését.

2021. január 1-jével összevonják a korábban E, M, SP, P és Z betűjelű, ideiglenes rendszámtáblákat, és ezek helyett egységesen I betűjelet vezet be felmenő rendszerben. Megszűnnek a jövőben az ideiglenes behozatali vámeljárás alá vont járműre kiadott V betűjelű rendszámok, valamint a lassú járművek speciális, fehér alapon Y kezdő betűjelű rendszámai is. A kivezetés a járműtulajdonosok részére nem jelent adóteher-növekedést.

A módosítások nem egy időben hatályosulnak: a törvény egyes részei a kihirdetést követő napon lépnek életbe, míg más passzusai jövő márciusban, szeptemberben, illetve 2021 januárjában.

A parlament módosította az Országgyűlés működését érintő törvényeket, amely alapján a jövőben szigorúbban büntethetők a Ház rendjét megsértő képviselők. A törvénymódosítást 135 igen szavazattal, 54 nem ellenében fogadták el kormánypárti képviselők javaslatára.

A fegyelmi esetek két új elemmel bővülnek:

A törvény az eddigiektől eltérően szabályozza a kizárást, és úgy rendelkezik, hogy a kizárt képviselő köteles a szóbeli döntés után azonnal elhagyni az üléstermet, ha pedig ennek nem tesz eleget, vele szemben súlyosabb intézkedés, kitiltás alkalmazható.

A kitiltás súlyosabb, mivel a kitiltott nemcsak az üléstermet, hanem az Országházat, az Országgyűlés Irodaházát és az Országgyűlés Hivatalának elhelyezésére szolgáló épületeket is köteles elhagyni. (További részletek ITT.)

A frakciókra vonatkozó szabályok változtatását is tartalmazza a házszabály 135 igen szavazattal, 54 nem ellenében elfogadott módosítása, amelyet kormánypárti képviselők kezdeményeztek. Az előterjesztők célja az indoklás szerint az, hogy a mandátumot szerző képviselők a megbízatásukat annak a pártnak a színeiben vagy függetlenként lássák el, ahogy azt a választópolgároktól elnyerték.

Új szabály, hogy parlamenti képviselőcsoport csak a jelölő szervezettel megegyező elnevezéssel alakulhat meg. A közös frakció elnevezésének pedig az összes részes párt nevét tartalmaznia kell.

Változás továbbá, hogy a független és a függetlenné vált képviselő megbízatása alatt képviselőcsoport megalakításában nem vehet részt és frakcióhoz nem csatlakozhat. (Részletek ITT.)

Megváltoztatta a kormányzati álláshelyekkel, illetményekkel kapcsolatos szabályokat és lehetővé tette a parlament, hogy a minisztériumok közös hivatalt hozzanak létre. A kormányzati igazgatásról szóló törvény, valamint hozzá kapcsolódóan más jogszabályok kedden elfogadott módosítása értelmében emelkedik az államfő és több különleges jogállású szerv vezetőjének fizetése is. A képviselők 134 igen, 32 nem szavazattal és 22 tartózkodás mellett hagyták jóvá az előterjesztést.

Az Országgyűlés új törvényt fogadott el az úgynevezett autonóm államigazgatási szervek és az önálló szabályozó szervek foglalkoztatási szabályairól, közös elnevezésként bevezetve a különleges jogállású szerv kategóriát. A képviselők 134 igen szavazattal, 53 nem ellenében fogadták el a Miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatát, amely

Az elfogadott javaslat a következő szerveknél határozza meg az álláshelyekkel és a foglalkoztatottakkal kapcsolatos alapvető szabályokat:

Létrejön a Nemzeti Filmintézet - új feladatok, állami finanszírozás

Januártól létrejön a Nemzeti Filmintézet (NFI), amely az eddigi gyakorlattól eltérően egyaránt támogatja majd a televízióba és a moziba szánt filmeket. Az erről szóló jogszabályt 135 igen szavazattal, 27 nem ellenében, 25 tartózkodás mellett fogadta el a Ház. Az új intézet a Magyar Nemzeti Filmalap bázisára építve jön létre, de a Televíziós Film Mecenatúra és a Televíziós Filmkollégium által ellátott támogatási feladatok jogutódja is lesz.

A sarkalatos elemeket is tartalmazó jogszabály értelében a filmalkotásokra szánt és eddig fel nem használt támogatási források átkerülnek a filmintézethez. Az NFI-t az állami költségvetés finanszírozza. Feladatai az eddigiekhez képest kibővülnek a filmterjesztéssel, és erre a célra gazdasági társaságot is létrehozhat.

A mozgóképszakmai hatósági feladatokat továbbra is a Nemzeti Filmiroda látja el, ám a jövőben már nem a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság keretein belül, hanem az egyik, kormányrendeletben kijelölt minisztériumba tagozódva.

A filmekhez nyújtott támogatás felhasználását és pénzügyi elszámolását a filmintézet ellenőrzi, azon támogatási részekét is, amelyek más támogatótól származnak.