Gulyás Gergely: a törpefrakciók vezetői ma félmillió forinttal keresnek többet az államfőnél

Az Országgyűlés eléő benyújtott, a köztársasági elnök illetményemelését is tartalmazó javaslat szerint a mostani havi 1,5 millió forint körüli összegről nagyjából 3 millió forintra nőne Áder János államfő fizetése. Emellett a köztársasági elnök házastársának és gyerekének is pluszjuttatásokat állapítanak meg. Az elnök felesége, ha kéri, jogosult leszkétfős titkárság alkalmazására és hivatali gépkocsi használatára akár saját célból is. Külföldi utazásai esetén napidíjra, költségtérítésre és kíséretre tarthat igényt, ha hivatalos programon vesz részt – írta a Blikk.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter közleményében úgy reagált: a köztársasági elnök illetményemelését is tartalmazó javaslat kapcsán az elmúlt napokban ellenzéki képviselők részéről az államfő személyét sértő, megalapozatlan állítások hangzottak el.

„A törpefrakciók vezetői ma félmillió forinttal keresnek többet a köztársasági elnöknél. Ez azért van így, mert amikor a képviselői béremelésekről szavazott az Országgyűlés, akkor az ellenzéki képviselők jelentős része is támogatta saját fizetésük megemelését” - írta.

Gulyás Gergely emlékeztetett: a mostani törvénymódosítást támadó szocialista frakció - miután támogatta a képviselői fizetésemeléseket - úgy nyilatkozott, hogy a fizetésemelésük összegét jótékony célra fogják fordítani. Arra kéri a szocialista frakció valamennyi tagját, hogy tárja nyilvánosság elé, betartották-e ígéretüket, pontosan mekkora összeget fordítottak és milyen jótékony célra.

Nyitókép: MTI/Soós Lajos