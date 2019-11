Hazaengedték a kórházból a négyes ikreket

Hazamehettek az október 24-én született négyes ikrek. Utoljára három évvel ezelőtt születtek négyes ikrek, előtte pedig harminc esztendővel a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán. A kórház dolgozói az elmúlt hónapban folyamatosan segítették a szülőket és a babákat. Hazaadás-tervező találkozót is tartottak, mely egyedülálló az országban. Itt többek között a leendő háziorvos és a területileg illetékes védőnő is részt vett, hogy minden gördülékenyen működjön a következő időszakban is.

Anita, Anna, Ricsi és Panna mesterséges megtermékenyítéssel fogant, és a terhesség 32. hetében, október 24-én, császármetszéssel született 1230 és 1750 gramm közötti súllyal.

A debreceni négyes ikrek, Anita, Anna, Panna, valamint Richárd a Debreceni Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

"Igaz, nem így terveztük a családalapítást, két gyermeket szerettünk volna, de hál’ istennek négy csoda tölti ki mindennapjainkat" – mondta az anyuka a Naplónak. A négyszeres szülők és babáik nagyon jól vannak. Mindannyian egészségesek és boldogok, hogy végre hazamehetnek.

A babákkal együtt birtokba veszik a számukra berendezett házrészt, majd leülnek mindannyian a családi asztalhoz, és élvezik családtagjaik szeretetét, ezt követően pedig átbeszélik a jövőbeli teendőket.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt