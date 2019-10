Szuper hírek jöttek a debreceni négyesikrekről

A szülőknek a négyes ikrek az első gyermekeik. Mint arról az Infostart korábban beszámolt, a három lány és a kisfiú - Panna, Anita, Anna és Richárd - 1230 és 1750 gramm közötti súllyal született, valamennyien egészségesek. Lampé Rudolf, a klinika megbízott igazgatója emlékeztetett arra, hogy a debreceni intézményben legutóbb három, azt megelőzően harminc éve születtek négyes ikrek. Mint mondta, a babák jó állapotban vannak.

Debrecen, 2019. október 28. Nagyné Kozák Anita (b2) és férje, Nagy Richárd (b) a Debreceni Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján született négyes ikrek szülei, valamint Lampé Rudolf, a Debreceni Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának igazgatója (j) és Sápy Tamás adjunktus (j2) az intézmény folyosóján 2019. október 28-án. Négyes ikrek születtek a klinikán október 24-én este, akik mesterséges megtermékenyítéssel fogantak, és a terhesség 32. hetében jöttek a világra császármetszéssel. MTI/Czeglédi Zsolt

Megjegyezte, hogy a Debreceni Egyetem (DE) szülészeti és nőgyógyászati klinikája 1992-ben, Európában elsőként kapta meg a bababarát címet, aminek azóta is folyamatosan megfelel.

Sápy Tamás adjunktus, a 26 éves, Békés megyében élő édesanya kezelőorvosa elmondta: a kismamát a terhesség 28. hetében vették fel a klinikára, s a magzatokkal együtt folyamatosan monitorozták. Mindvégig jó állapotban voltak, a szülés spontán indult meg a 32. héten, az újszülötteket császármetszéssel segítették világra - magyarázta. A szakember hozzátette:

az újszülöttek jelenleg a szubintenzív osztályon vannak inkubátorban, de hamarosan együtt lehetnek majd az édesanyjukkal.

"Nagy boldogság a négy baba" - mondta az újságíróknak az édesanya. Nagyné Kozák Anita azt is elárulta, hamar megegyeztek a gyerekek nevéről: Richárd és Anita a szülők nevét kapta, de Anna és Panna nevéről is gyorsan döntöttek a férjével. "Felkészülünk, hogy minél jobb szülők lehessünk" - mondta az édesapa. Nagy Richárd jelezte: Békés megyei otthonukban már előkészítették a négy kiságyat, és a segítők, a szülők, rokonok, barátok is készen állnak az új családtagok fogadására.

