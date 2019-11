Komló tárt karokkal várja Magyarország új börtönét

2020 tavaszán új börtön építésébe kezdenek Komlón - a Körtvélyes és Mecsekfalu közötti 5 hektáros területen -, a munka másfél évig tart majd - derül ki a Bama.hu cikkéből.

Az új börtön 500 rabnak szolgálhat majd átmeneti otthonául, és 250 munkahelyet teremt.

Mint a portál Polics József komlói polgármestertől megtudta,

hetek alatt meglesznek a szükséges engedélyek, ezt követően indulhat az építkezés.

Komló négy éve a belügyi tárca pályázatán nyerte el annak lehetőségét, hogy a városban börtön épülhessen.

A korábbi ismeretek szerint a 250 álláshelyre 821 önéletrajz érkezett be, 112 jelentkező alkalmassági vizsgálata már pozitív eredménnyel be is fejeződött. Sokan helybéliek.

Ismert, a magyarországi börtönökben nagy a zsúfoltság. Néhány évvel ezelőtt a Magyar Helsinki Bizottság hívta fel a figyelmet arra, hogy a legtöbb magyar börtönben az egy fogvatartottra eső szabad mozgástér nem éri el a törvényben rögzített minimum három négyzetmétert.

