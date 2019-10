Elkezdődött a parlament őszi ülésszaka - a nap hírei

A kormány várja a Fővárosi Közgyűlés döntését arról, hogy milyen beruházásokat akar vagy nem akar Budapest - jelentette ki az Országgyűlésben a miniszterelnök.Orbán Viktor hangsúlyozta: csak olyan fejlesztéseket hajtanak végre egyes településeken, amilyeneket az ott élők szeretnének. A parlament őszi ülésszakát megnyitó beszédében a kormányfő együttműködést ajánlott az erre hajlandó ellenzéki polgármestereknek és képviselőtestületeknek. Az ellenzéki pártok ugyanakkor a kormánypártok politikája elleni lázadásként értékelték a választás eredményét és az ellenzéki együttműködés folytatását ígérték. Orbán Viktor beszéde alatt a független Hadházy Ákos táblákat tartott a miniszterelnök elé. Azokon a többi között olyan üzenetek voltak olvashatók, mint stop propaganda, stop korrupció.

Felfüggesztette a DK-s Varju László mentelmi jogát az Országgyűlés.A legfőbb ügyész egy folyamatban lévő nyomozás miatt indítványozta az ellenzéki képviselő mentelmi jogának felfüggesztését. Az ügyészség gyanúja szerint Varju László a 2018-as országgyűlési választás előtt anyagi juttatást ígért egy függetlenként induló jelöltnek azért, hogy visszalépjen a javára. A politikus tagadja ezt.

Karácsony Gergely főpolgármester programjára épülő 7 pontos javaslatcsomagot nyújt be a Párbeszéd a parlamentnek. Szabó Tímea frakcióvezető úgy fogalmazott: azt szeretnék, ha sehol nem lakoltatnának ki senkit az önkormányzati lakásokból, amíg nem biztosítják mindenki számára a megfelelő elhelyezést. Hozzátette: megpróbálják eltörölni a lex CEU-t, Karácsony Gergely konzultálni készül az egyetem vezetőivel. A program tartalmazza azt is, hogy el kell rendelni a klíma-vészhelyzetet, továbbá azt is javasolják, hogy töröljék el a Munka törvénykönyvének évi 400 órányi túlmunkáról szóló módosítását.

A magyar államadóssági mutató a GDP 70,2 százalékára mérséklődött tavaly - erősítette meg az Európai Unió statisztikai hivatala. Az összesítésből az is kiderül, hogy ez az egyik legdinamikusabb csökkenés a tagállamok között. A Pénzügyminisztérium közleménye szerint az idei első fél évben ez a tendencia folytatódott, így az év végére várt 68,5 százalékos mutató teljesíthető. Az államháztartási hiány 2,3 százalékon állt, a kitűzött cél alatt.

A vállalkozóbarát szabályozási és adózási környezet javítását ígérte a magyar kis- és közepes vállalkozások számára az innovációs és technológiai miniszter. Palkovics László Budapesten, a Kárpát-medencei Gazdasági Konferencián és Kiállításon kiemelte: fontos, hogy a hazai és határon túli, Kárpát-medencei, elsősorban magyarok lakta térségekben működő cégek és egyetemek, oktatási intézmények együttműködése tovább erősödjön a jövőben.

A roma nemzetiség kivételével megállapította az október 13-ai országos nemzetiségi választás eredményét a Nemzeti Választási Bizottság.A nemzetiségi választópolgárok egyszerre választották meg a települési, megyei és országos önkormányzatok tagjait. Az NVB a jegyzőkönyvek elleni jogorvoslati határidő letelte után állapíthatta meg az eredményt. Az NVB a roma nemzetiségnél azért nem állapította meg az országos választás eredményét, mert előreláthatólag több helyen meg kell ismételni a szavazást.

Ismét megdőlt a melegrekord: Adonyban délután 28 fokot mértek.Az október 21-ei országos melegrekord mostanáig 25,6 fok volt, amelyet 1935-ben Nyíregyházán és Baján mértek. A fővárosban is rekordmeleget, 25,6 fokot mértek. Hajnalban pedig a legmagasabb minimum-hőmérséklet napi rekordja dőlt meg.

Nem szavazhat a brit parlament a brexit-megállapodásról, a házelnök nem engedi ismét beterjeszteni azt. Boris Johnson miniszterelnök akarta ismét szavazásra vinni a megállapodást, annak ellenére hogy szombaton az alsóház úgy döntött: előbb a jogi szövegről akar dönteni. John Bercow házelnök azonban ezt nem engedélyezte, azzal indokkal, hogy a mostani indítvány tartalmában megegyezik a szombatival, a tervezetek ismétlődő beterjesztése érdemi változtatás nélkül viszont ellentmond a parlamenti precedensjognak.

Benyújtotta a vádiratot a tavaly februárban elkövetett szlovákiai újságíró-gyilkosság ügyével foglalkozó különleges ügyész.A dokumentum 6 vádpontot tartalmaz, köztük kétrendbeli bérgyilkosságot. A vádpontok alapján az elkövetők 25 évi vagy életfogytiglani szabadságvesztésre ítélhetők. A szlovák rendőrség tavaly szeptemberben őrizetbe vett nyolc embert, később eljárást indított a tehetős nagyvállalkozó, Marián Kocner ellen is, akit a gyilkosság megrendelésével gyanúsítanak.