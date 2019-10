Nem engedélyezte a londoni alsóház elnöke, hogy a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről szóló megállapodást a kormány hétfőn szavazásra terjessze a ház elé. Boris Johnson miniszterelnök hétfőn ismét megpróbálta az alsóház elé terjeszteni a brexitjóváhagyási indítványt, John Bercow házelnök azonban ezt nem engedélyezte, azzal indokkal, hogy a mostani indítvány tartalmában megegyezik a szombatival, a tervezetek ismétlődő beterjesztése érdemi változtatás nélkül viszont ellentmond a parlamenti precedensjognak.

BREAKING: Commons Speaker John Bercow blocks a bid for a 'meaningful vote' on @BorisJohnson 's #Brexit deal today. "Today's circumstances are the same in substance as Saturday's," he says. Follow live updates here ? https://t.co/OeTiFMEYVD pic.twitter.com/jRW1PoRtGV

John Bercow indoklásában arról beszélt, hogy a kormány szerint a szavazás körülményei megváltoztak, mivel a miniszterelnök már indítványozta a brexit késleltetését. Szerinte ez az érv "nem meggyőző", mivel egy folyamatról van szó, ezért a kérés "lényegében" ugyanaz, mint szombaton, és a körülmények is "lényegében" ugyanazok, aki ezért nem engedélyezi a hétfői brexitügyi szavazást.

Időközben Guy Verhofstadt, az EP brexitügyi megbízottja azt mondta újságíróknak, hogy a tárgyalócsoport azt javasolja, Strasbourgban ne szavazzanak a brexitről addig, amíg Londonban le nem zajlik a teljes ratifikálási folyamat.

EP’s #Brexit Steering Group will advise Conference of Presidents NOT to hold vote to ratify Brexit deal in Strasbourg this week until there is full ratification from Westminster.

Here’s what @guyverhofstadt had to say to @skynewsmichelle: pic.twitter.com/bbfcx5Mowu