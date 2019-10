Külföldi lapok címoldalán a magyarországi önkormányzati választás

Az elmúlt évtized legnagyobb politikai győzelmét aratta az ellenzék - írja tudósításában a Reuters hírügynökség, amely arra is felhívja a figyelmet, hogy Kácsony Gergely győzelme mellett a fővárosi közgyűlésben is az ellenzék lesz többségben.

Az AFP hírügynökség sokkoló ellenzéi győzelemről beszél a fővárosban.

#UPDATE Hungary's opposition scored a shock win in the Budapest mayoralty election Sunday, the first electoral blow for nationalist Prime Minister Viktor Orban since he came to power in 2010 https://t.co/RHAVNlVPN5