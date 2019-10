Nézőpont Intézet: Tarlós István minden mutató szerint vezet kihívói előtt

A biztosan választók 53 százaléka Tarlós Istvánra, 40 százaléka Karácsony Gergelyre, 7 százaléka Puzsér Róbertre szavazna, Berki Krisztiánnak nincs azonosítható szavazótábora - közölte a Nézőpont Intézet a Magyar Nemzet számára készült kutatását ismertetve.

Az október 3. és 6. között Budapesten, 500 ember telefonos megkérdezésével készült közvélemény-kutatás szerint Karácsony Gergely "botrányos hangfelvétele" nem változtatott tartósan a politikai versenyen a fővárosban.

A budapestiek 44 százaléka gondolja, hogy Karácsony Gergely párttársainak szerepe volt a kiszivárgott beszélgetés rögzítésében, 28 százalék szerint nem. Azt írták, hogy a Párbeszéd politikusai által háromnapos késéssel bemutatott "alternatív tények" segítségével úgy tűnik, Karácsony "túléli az alkalmasságára, zuglói múltjára és a balliberális összefogás állapotára rossz fényt vető botrányt".

A "jelölt magyarázkodása is oka lehet", hogy a budapestiek 57 százaléka szerint nem kell visszalépnie a főpolgármester-jelöltségtől, 33 százalékuk szerint vissza kellene - értékelt a Nézőpont. A kampány utolsó hete előtt a hivatalban lévő főpolgármester továbbra is minden mutató szerint vezet kihívói előtt - emelték ki. Közölték: a budapestiek 67 százaléka számít Tarlós győzelmére, Karácsony Gergely esetében 18, Puzsér Róbert esetében 1 százalék. A fővárosiak 62 százaléka tartja Tarlós Istvánt alkalmasnak a városvezetésre; Karácsony Gergelyt 34, Puzsér Róbertet 13 százalék. A Nézőpont kutatása kitért arra is, hogy a megkérdezettek 41 százaléka szerint a "választási meccs már le is futott", 49 százalék szerint azonban nem.

A Nézőpont értékelése szerint "a Karácsony Gergely számára kedvezőtlen adatok ellenére éles küzdelem várható a célegyenesben, esetében ez a választás ugyanis a túlélésről is szól". A "kutatásokban mérhetetlen pártot" irányító politikus "sikertelen volt miniszterelnök-jelölt és távozó kerületi polgármester ezüstérmes főpolgármester-küzdelme esetén könnyen feladat nélkül maradhat" - fogalmaz a Nézőpont.

Ebből a szempontból érdekes adatnak nevezik, hogy a budapestiek 25 százaléka szerint Karácsony Gergelynek veresége esetén is budapesti politikával kellene foglalkoznia, míg 11 százalékuk szerint ismét országos ügyekkel, ugyanakkor a megkérdezettek 48 százaléka szerint vissza kellene vonulnia a politikától, "esetleg újra szakmájában, szociológusként kellene elhelyezkednie".

Az összes budapesti 49 százaléka Tarlós Istvánnal, 29 százaléka Karácsony Gergellyel és 7 százaléka Puzsér Róberttel szimpatizál

- állapítja meg a felmérés. A Nézőpont Intézet közölte azt is, hogy az 500 ember megkérdezésével készített kutatási minta reprezentatív a 18 évesnél idősebb fővárosi lakosságra nem, kor és iskolai végzettség szerint; a maximális mintavételi hiba 4,1 százalék.

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi