Sok leányvállalatot rántott magával a hétfőn csődbe ment brit utazási iroda, a Thomas Cook. Kérdések merültek fel a Neckermann Magyarország működésével kapcsolatban is, különösen miután annak közvetlen osztrák tulajdonoscége is csődöt jelentett. Ez a cég most úgy döntött, hogy

tovább működhet a magyarországi Neckermann,

igaz, ez nem jelenti azt, hogy az utasokra nem lesz hatással a nemzetközi cégcsoportban kialakult helyzet.

Ezzel kapcsolatban közleményt adott ki szombaton a magyar utazási iroda ügyvezetője, Dr. Békefi Veronika. A szövegben, amelyet alább változatlan formában közlünk, többek között az szerepel, hogy

a biztosító a külföldi partnerek megnyugtatására és a kellemetlen helyzetek elhárítására költségviselési nyilatkozatot adott ki, valamint hogy

egyénileg kapcsolatba lépnek azokkal az utasaikkal, akiknek a Neckermann Austria csődje miatt módosításokkal vagy nem teljesíthető a foglalásuk. Akinek nem valósul meg az utazása, vissza fogja kapni a pénzét, anyagi kár senkit nem ér majd.

"A Neckermann Magyarország a Thomas Cook csoport egyes külföldi tagjainál bekövetkezett nehézségek ellenére a korábbi tájékoztatásnak megfelelően tovább folytatja a tevékenységét. Így határozott a társaság osztrák tulajdonosa, figyelembe véve többek között, hogy a Neckermann Magyarország stabil pénzügyi helyzete, és a cégen belül, valamint a partneri hálózatban rendelkezésre álló szakmai tudás, tapasztalat és lelkesedés komoly alapokat biztosít a működés folytatásához.

Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy a Neckermann Magyarországot, és rajta keresztül utasait és partnereit ne érintenék az osztrák anyavállalatnál, és a Thomas Cook csoport más külföldi tagjainál bekövetkezett nehézségek, melyek váratlanul, egyik napról a másikra teremtettek új, a Neckermann Magyarország évtizedek óta fennálló zavartalan működésében soha nem tapasztalt szokatlan helyzeteket, problémákat, és esetenként elháríthatatlan akadályokat is.

A tulajdonos döntésének megfelelően szándékunk változatlanul az, hogy a foglalásokat a szerződések szerint, megfelelő színvonalon teljesítsük, illetve, ahol ez rajtunk kívül álló okok miatt nem lehetséges, ott a lehető legjobb megoldást megtaláljuk.

A Thomas Cook csoport brit tagjának 2019. szeptember 23-án, német és osztrák tagjának 2019. szeptember 25-én közzétett csődje óta folyamatosan dolgozunk a részletek megoldásán, ugyanakkor tapasztaljuk partnereink, utasaink érthető aggodalmát, esetenként türelmetlenségét.

Nagy mennyiségű utazás megvalósításának feltételeit kell megvizsgálni, és több egyeztetést kell lefolytatni azt megelőzően, hogy utasaink és partnereink felé felelősen, konkrét információkat adhassunk, ami sajnos nem megy egyik napról a másikra, ezért továbbra is szíves megértésüket és türelmüket kérjük.

A korábbiakban közölt információk kiegészítéseként:

- jelenleg az úti célon tartózkodó utasok költségviselésére a biztosító kötelezettségvállaló nyilatkozatot adott ki, mely szerint a Neckermann utasok szállodai tartózkodásának költségeit, illetve hazautazásának azon költségeit, melyek az osztrák anyacég csődhelyzete miatt még nem kerültek kiegyenlítésre, illetve amelyeknek kiegyenlítését a külföldi szolgáltatók a kialakult helyzetben bizonytalannak tartották, a biztosító megtéríti a külföldi szolgáltató (pl. szálloda) felé.

- Cégünk a fent említett egyeztetések szerint az utazásközvetítő partnerek segítségével egyedileg, és folyamatosan kapcsolatra lép azokkal az utasokkal, akiknek a szerződése a Thomas Cook Austria csődhelyzete miatt nem, vagy esetleg csak bizonyos módosítással teljesíthető. Valamennyi utasunk, akinek az utazását a Thomas Cook Austria-nál felmerült nehézségek miatt nem tudjuk teljesíteni, a befizetett részvételi díját vissza fogja kapni, anyagi kár senkit nem fog érni.

Nagyon sajnáljuk a szándékunkon és hibánkon kívül kialakult helyzetet, és kérjük, és köszönjük utasaink és partnereink megértését és együttműködését."

