Gulyás Gergely: utakat nyitunk a szabadságban a jólét felé

A Miniszterelnökséget vezető miniszter az ország helyzetéről szólva úgy fogalmazott: erősödő falvak, városok, Tarlós István főpolgármester és kerületi polgármesterei munkájának köszönhetően Budapest a dualizmus időszaka óta nem látott mértékben fejlődő, immár világszerte csodált főváros.

Arról is beszélt, hogy a Fidesz és szövetségesei bár távolról sem tökéletesek, számukra a kormányzás eszköz, megtisztelő lehetőség az ország szuverenitásának megőrzéséhez, a nemzeti szuverenitás megerősítéséhez, ahhoz, hogy utakat nyissanak a szabadságban a jólét felé.

Kiemelte: a kormányzásnak azok is a nyertesei, akik nem a Fidesz-KDNP-re szavaztak, és azok is, akik nem szeretik őket. Sőt az ellenzéki politikusok is, akiknek alkalmatlansága bármilyen nyilvánvaló, mégis sokkal kevésbé látványos ellenzékben, mint kormányon. Ellenzékből nem tudják csődbe vinni az országot, ami kormányon sikerült nekik - folytatta. Ellenzékben szabadon tiltakozhatnak a kormány politikája ellen, mert tudják, nem ők vannak hatalmon, akik véresre verettek tüntetőket, szemeket lövettek ki azonosító szám nélküli rendőrökkel, hogy Gyurcsány Ferenc is ünnepnek érezhesse az 1956-os forradalom 50. évfordulóját. Úgy fogalmazott: az ellenzék egységét ma a magyar Molotov-Ribbentrop-paktum biztosítja, melyet 2018 után Gyurcsány Ferenc "egyetlen momentum alatt megkötött a Jobbikkal".

Szijjártó Péter: Európa legsikeresebb pártja a Fidesz

A bevándorláspártiak megnyitják a határokat az illegális bevándorlók előtt, majd nyomást helyeznek a többi országra, hogy fogadják be és osszák szét őket - mondta a külgazdasági és külügyminiszter vasárnap a Fidesz tisztújító kongresszusán, Budapesten.

A tárcavezető kiemelte: Európa legsikeresebb pártjának kongresszusa a mai, ez az európai parlamenti választáson is bebizonyosodott. Ez kellő önbizalmat ad a következő idő csatáihoz - vélekedett. Hangoztatta: "mindegy, milyen nyomást helyeznek ránk" Európa bevándorláspárti erői, ide egyetlen illegális bevándorló sem jöhet be. Csak Magyarország döntheti el, ki jöhet ide és "kikkel akarunk együtt élni".

Varga Judit: elvárjuk az identitásunk tiszteletben tartását

Az igazságügyi miniszter arról beszélt: nem várják el, hogy mások is Magyarország útját járják, nem kritizálnak másokat, de a magyar kormány elutasítja a kettős mércét és elvárja, hogy az EU tartsa tiszteletben a tagállamok identitását.