Új időszámítás a Magyar Postánál

2020-tól jelentősen gyorsítja a hivatalos iratok ügyintézését, hogy a tértivevényes leveleket, hivatalos iratokat feladó közigazgatási szerv, például a bíróság elektronikusan kapja meg a kézbesítési információkat. A fejlesztésnek köszönhetően több mint 2000 postán, mintegy 4600 digitális aláírópadon írhatják alá az ügyfelek küldeményük átvételekor. Az új rendszernek köszönhetően a Magyar Posta digitális eszközei alkalmasak az e-személyi igazolvány elfogadására is, tájékoztatott a társaság.

Forrai Péter, a tásaságüzleti vezérigazgató-helyettese szerint az elektronikus kézbesítési rendszer bevezetése hasonlóan meghatározó pillanat a Magyar Posta életében, mint az 1973-as irányítószám bevezetése volt, hiszen

egy nagyon régi és jellemzően manuális folyamatot, vagyis a levélfeldolgozás és a kézbesítés folyamatát elektronizálták,

amely szeptember 1-jétől országos kiterjesztéssel működik.

Az új rendszerben

a fizikai levél mellett keletkezik egy adat is,

magyarzázta az InfoRádiónak Forrai Péter, amely adat végigkiséri a levelet a feldolgozás során, információt biztosítva a levél életútja folyamán, hogy nyomon lehessen követni, hogy éppen hol jár. Ezt követően pedig lehetőség nyílik arra is, hogy egy elektronikus eszközön (PDA) kersztül történjen meg a kézbesítést. Vagyis, hogy ezen írjon alá az ügyfél, hogyha elektronikus személyigazolvánnyal rendlekezik, akkor az azonosítást és az adatátvitelt akár egy érintéssel megtörténhet, tette hozzá a Magyar Posta tásaságüzleti vezérigazgató-helyettese, aki szerint a PDA a postások munkáját is megkönnyítik. Tértivevényes, vagy hivatalos levelek esetében pedig alkalom nyílik arra is, hogy a visszaigazolás ne papíralapon, hanem elektronikusan történjen, így az információ azonnal feldolgozhatóvá válik.

A november 30-án záruló projekt 2,378 milliárd forint vissza nem térítendő, európai uniós támogatást kapott, amelyet 1,821 milliárd forint saját forrással egészítettek ki. Vagyis egy nagyon komoly összeg került invesztálásra a Magyar Posta részéről, hogy ez a szolgáltatás létrejöjjön – emelte ki Forrai Péter.

