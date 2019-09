Egy fontos felszerelés hiánya miatt borulhatott fel a tűzoltóautó a Vácon

Hétfőn Vácott, a József Attila sétány parkolójában, az Európai Mobilitási Hét rendezvényen az iskolásoknak tartott bemutató során a váci tűzoltóparancsnokság Rába R16 Heros Aquadux-X gépjárműfecskendője felborult. A mentők öt tűzoltót szállítottak kórházba.

A baleset okait most vizsgálat elemzi, már csak azért is, mert a személyi sérülés miatt automatikusan büntetőeljárás is indul, de az elsődleges információk szerint a tűzoltóautó túlzott sebességgel érkezett a helyszínre, ahol egy videofelvételt készítő tűzoltó miatt hirtelen manőverbe kezdett a sofőr. Ekkor a bal oldali két kerekére emelkedett 16 tonnás jármű, ezt a helyzetet még meg tudta menteni a vezető, aki a hírek szerint több mint két évtizede szolgálatban lévő, tapasztalt tűzoltó, és vezetési oktatóként is dolgozik a szervezetnél.

Ekkor azonban a másik oldalára billent a kocsi, és fel is borult. A Totalcar által megkérdezett szakértők a magyar fejlesztésű Heros Aquadux több hiányosságára is felhívták a figyelmet, és ezek egy része éppen a jármű stabilitási hibáira vonatkozott. Állítólag vízzel feltöltve csak nagyon nehezen lehet kanyarodni a tűzoltókocsival, és ilyenkor a fékrendszer sem működik elég hatékonyan.

Vidó Attila, a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezetének szervezeti alelnöke szerint a ma ismert menetbiztonsági berendezések közül csupán blokkolásgátlót építettek erre a típusra. Ebben a járműkategóriában általánosan használt menetstabilizáló rendszer hiányzik. Ez az a berendezés, amely a másodperc tört része alatt, az egyes kerekek megfékezgetésével segít megőrizni a jármű stabilitását egy nagy sebességű manőver során.

Ezek az elektronikus rendszerek képesek a borulást is megakadályozni (észlelik, ha az egyik oldalon a kerék elemelkedik a talajról), és baj esetén villámgyorsan beavatkoznak. Ezzel a módszerrel a tűzoltó autóknál lényegesen több folyadékot szállító nyerges tartálykocsik borulása is megakadályozható, felvetődik a kérdés, hogy a magas súlypontú, néha éles irányváltásra kényszerülő tűzoltóautókból miért hagyták ezt ki. a mostani vizsgálat nyilván erre a kérdésre is választ ad majd.

