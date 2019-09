Így kerül a helyére a 350 tonnás kerékpárhíd a Tiszán – galéria

Révész Máriusz a híd tiszafüredi oldalán tartott sajtótájékoztatón a Tisza-tavat aktív turisztikai paradicsomnak nevezte, amelynek nagyon fontos része a kerékpározás. Míg 2016-ban mintegy 20 ezer ember biciklizte körbe a Tisza-tavat, egy évvel később 31 ezer, míg tavaly 57 ezer – ismertette.

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. beruházása bruttó 4,2 milliárd forintba kerül, ebből

6,5 kilométer kerékpárút és négy műtárgy épül meg

a tervek szerint 2020. május végére. A Hortobágyi Nemzeti Parkkal és a NIF-fel pedig arról is megállapodtak, hogy 200 műfecskefészket is elhelyeznek a hídon.

Révész Máriusz emlékeztetett rá, hogy néhány nappal ezelőtt bemutatták a nyaralóhajókat, átadták a kiskörei kikötőt is, és úgy fogalmazott, az egész térségnek hatalmas lendületet ad majd a nyaralóhajó-program, és a következő évekre tervezett tizenkét kikötő megépítése. Megjegyezte azt is, hogy nemrég készült el a kiskörei hallépcső mellé tervezett raftingpálya terve, amely hamarosan a kormány elé kerül. A Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel pedig zajlik a Tisza-tónál a vízitúra-megállóhelyeket fejlesztő program. Megjegyezte azt is, hogy a közelmúltban mutatták be azokat a beruházásokat, amelyekkel az Ukrajnából, Romániából érkező hulladékot össze lehet gyűjteni a Tiszán, hogy az ne jusson el a Tisza-tóhoz.

A parton szerelik, bárkával úsztatják

Kiss Boglárka, a NIF Zrt. szóvivője ismertette, a 33-as számú főút Tisza-hídja mellé egy új felszerkezetet építenek be 273 méteren. A műtárgy konzolos tartókra épülve kapcsolódik majd a híd meglévő felszerkezetéhez. A 33-as számú főút jobb oldala mellett a főúttól fizikailag elválasztott, mintegy 6,5 kilométer hosszú kerékpárút a Tisza-tó poroszlói gátjától a Tiszafüredi Ady Endre, illetve Ártéri utcákig tart. A kerékpárút Tisza-tavi szakasza keresztezi az Eger és a Szomorka patakokat, amelyeken 308 méter, illetve 86 méter hosszú, látványos, íves tartójú, a főúttól külön szerkezetű kerékpáros hidak épülnek. A kerékpárút keresztezi a Tisza öblítő csatornáját is egy kis műtárgyon keresztül, mondta.

A kivitelezés összetettsége miatt a 280 méter hosszú, a Tisza folyót keresztező kerékpáros híd 350 tonna acélszerkezetét a Tisza parton kialakított szerelőtéren állítják össze, a hídelemeket pedig két, 40 méteres bárkával úsztatják a helyükre, majd daruval emelik be a konzolszerkezetekre. A kivitelező a Hódút Kft.

Bornemisza János, Poroszló független polgármestere azt hangsúlyozta, hogy a beruházásnak köszönhetően

biztonságossá válik egy eddig veszélyes útszakasz,

és megjegyezte, a településen belül már megépült a kerékpárút. Ujvári Imre, Tiszafüred polgármestere (Fidesz–KDNP) pedig emlékeztetett, hogy Tiszafüreden található Magyarország legnagyobb kerékpáros centruma, a belterületi kerékpárút is megépült már, mindez a kerékpáros-turizmus további fellendülését biztosítja.

