Országszerte és a határokon túl is megemlékeztek az államalapítás ünnepéről - a nap hírei

Országszerte és a határokon túl is megemlékeztek az államalapítás ünnepéről. A Parlament előtti Kossuth Lajos téren katonai tiszteletadás mellett vonták fel a nemzeti lobogót, amelyet a tisztavatás, illetve a vízi- és léparádé követett. Az idén is nyílt nap volt az Országházban. A Szent István bazilikánál a szokásokhoz híven megtartották a Szent Jobb-körmenetet. Az ünnepi programokat az esti tűzijáték zárta a fővárosban. A legfontosabb hírek, fotók és videók itt láthatók.

Az államfő szerint 30 évvel ezelőtt visszatért a remény, hogy a haza végre újra a magyarok otthona legyen. Áder János a Parlament előtti Kossuth Lajos téren tartott tisztavatáson hangsúlyozta: 1989 óta a magyarok sok álmából - demokrácia, többpártrendszer, szólásszabadság, az Európai Unióhoz való csatlakozás, NATO-tagság - valóság lett, néhánynak a beteljesülése azonban még várat magára. Benkő Tibor honvédelmi miniszter arról beszélt, hogy a béke és a biztonság megőrzéséhez erős honvédségre van szükség, ehhez pedig jól felszerelt, korszerű technikai eszközök és jól kiképzett katonák kellenek.

Az esztergom-budapesti érsek szerint Szent István napja a hálaadás és a bizalom ünnepe, de a kérésé is, hogy az isteni gondviselés őrizze és segítse népünket. Erdő Péter bíboros, prímás a Szent István-bazilikánál megtartott ünnepi szentmisén rámutatott: a külső történések mögött egyéni életünkben és a népek sorsában is működik az isteni gondviselés. Stanislaw Gadecki poznańi érsek hangsúlyozta: ma is Szent Istvánhoz hasonló politikusokra van szükség, akik hűek maradnak a természetes és a természetfeletti értékekhez. A szentmisén Erdő Péter megáldotta az új kenyeret, majd a szertartás a Szent Jobb-körmenettel zárult.

Az idén Roska Botond neurobiológus kutatóorvos vehette át a Magyar Szent István-rendet. Az elismerés átadásakor Áder János államfő hangsúlyozta: a professzor által kidolgozott látás-visszaállító génterápia korszakalkotó, világraszóló módszer lesz. Roska Botond a bázeli Molekuláris és Klinikai Szemészeti Intézet egyik alapító igazgatója. Kutatócsoportjával olyan génterápiát dolgozott ki, amely visszaállíthatja azok látását, akik genetikai rendellenesség miatt lettek látáskárosultak.

Új gyógyszerkészítményt vezetett be Európában a Richter. A Terrosa nevű készítmény a magas csonttörési kockázatnak kitett férfiak és poszt-menopauzás nők kezelésére alkalmazható. A természetes hormont helyettesítő és csontképzést serkentő gyógyszert egy német-magyar vegyesvállalat fejlesztette ki.

Nyílt levelet írt az államfőnek augusztus 20. alkalmából az LMP. Kendernay János, társelnök azt kéri az államfőtől, hogy nyilvánosan szólítsa fel Orbán Viktor miniszterelnököt: támogassa ősszel az LMP által benyújtott határozati javaslatot a klímavészhelyzet kihirdetésére, amely tartalmazza a klímaalkalmazkodási terv elkészítését is.

Olaszországban benyújtotta lemondását a kormányfő. Giuseppe Conte azt követően döntött így, hogy bizalmatlansági indítványt terjesztett be ellene a kormánykoalícióban eddig résztvevő Liga. A politikus a római parlament felsőházában tartott beszédében azt mondta: a Ligát vezető Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes személyes érdekeit és saját pártját helyezte az olaszok nemzeti érdekei elé. Matteo Salvini ismét előrehozott választások megtartását sürgette.

Lengyelországban lemondott az igazságügyi miniszterhelyettes, aki sajtóértesülés szerint személyesen részt vett egy bírákat lejárató kampányban. Az onet.pl nevű hírportál írt arról, hogy Lukasz Piebiak jóváhagyásával terjesztett lejárató anyagokat egy Twitter felhasználó a kormány igazságügyi reformját kritizáló bírákról.

Az Európai Bizottság szerint nem állt elő megvalósítható megoldásokkal a brit kormányfő a brüsszeli testületnek írt legutóbbi levelében. Boris Johnson azt javasolta, hogy az ír-északír határellenőrzés visszaállításának elkerülésére kidolgozott záradék helyett a felek keressenek alternatív megoldást az október végi brit uniós kilépés utáni átmeneti időszakban.

Oroszország szerint az Egyesült Államok szándékosan fokozza a katonai feszültséget legutóbbi rakétakísérletével. Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes azután beszélt erről, hogy az amerikai hadsereg egy közepes hatótávolságú manőverező robotrepülőgépet tesztelt. Ez volt az első fegyverkísérlet azóta, hogy Washington augusztus 2-án felmondta a közepes és rövidebb hatótávolságú nukleáris eszközök felszámolásáról megkötött orosz-amerikai egyezményt.