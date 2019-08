Kiderült, hogy mitől tartanak leginkább a magyarok

Az Európai Unióba vetett bizalom 20 tagországban nőtt, és a legutóbbi 2018-as őszi felmérés óta 12 tagországban emelkedett azoknak a válaszadóknak az aránya, akik pozitívan vélekednek az unióról - ez állapítható meg az Eurobarométer legutóbbi felméréséből.

Magyarországon a lakosok 55 százaléka bízik az EU-ban, és 68 százalék tekint pozitívan ennek jövőjére.

Az uniós állampolgárok nagyobb része gondolja azt, hogy az ő szava is számít a kontinens ügyeiben, a magyarok ezzel is 55 százalékban egyetértenek, ami egyébként alacsonyabb az átlagnál. A hazaiak azzal is nagy mértékben elégedettek, ahogy a demokrácia működik az EU-ban: a felmérés szerint 63 százalék találja ezt megfelelőnek, amely ebben az esetben jelentősen magasabb az uniós átlagnál. Szintén sok, 84 százaléka a magyar válaszadóknak tartja magát európai állampolgárnak, ezzel sorban a hetedikek vagyunk.

Az euró támogatottsága az összes tagországot tekintve rekordszinten áll: a megkérdezettek több mint háromnegyede nyilatkozott pozitívan a közös valutáról.

Magyarországon is a többség (57 százalék) támogatja az eurót.

Az, hogy mi aggasztja a magyarokat, a felmérés szerint egyértelmű: 49 százalék jelölte meg a legnagyobb problémának a bevándorlást, a második helyen 23 százalékkal a terrorizmus áll, de nem sokkal marad el ettől a klímaváltozástól való félelem: a magyar válaszadók 22 százaléka gondolja ezt a legégetőbb problémának.

Uniós szinten tekintve is a migráció miatt aggódnak a legtöbben, a második helyen pedig az éghajlatváltozás áll.

Az EU legfontosabb vívmányának a válaszadók összességében az uniós polgárságot és a szabad mozgást tekintik.

Az Eurobarométer felmérését az uniós választást követően, június 7-e és július 1-je között végezték el, a 28 tagállamban, és az öt tagjelölt országban.

Nyitókép: Pixabay