Ismét őrizetben a Hableánnyal ütköző hajó kapitánya - a nap hírei

Segítségnyújtás elmulasztásával is meggyanúsították és őrizetbe vették a dunai hajóbalesetben érintett szállodahajó ukrán kapitányát - közölte a rendőrség. A férfi ellen eddig a vízi közlekedés tömegszerencsétlenséget eredményező gondatlan veszélyeztetése miatt folyt nyomozás, most ez bővült azzal, hogy a baleset után nem segített a mentésben. Előzőleg a Kúria elvi döntésében törvénysértőnek minősítette, hogy a kapitány óvadék ellenében szabadlábon lehetett. A Hableány sétahajó május 29-én ütközött össze a Viking szállodahajóval. Az elsüllyedt hajón 33 koreai turista és a kéttagú magyar személyzet utazott, és csak hét embert sikerült kimenteni.

Visszatér 90 év után közép-európai gyökereihez a budapesti Maccabi Európa Játékok - mondta a kormányfő, amikor fogadta a rendezvény küldöttségét. Orbán Viktor hangsúlyozta: az augusztus 7-ig zajló budapesti Maccabi Európa Játékok minden idők legnagyobb magyarországi multisport rendezvénye, 42 országból érkeznek versenyzők.

Az Európai Unió bírósága szerint az illetékes magyar bíróság megváltoztathatja a menekültügyi hivatal határozatait. Korábban a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal elutasította egy politikai tevékenységet is folytató orosz üzletember nemzetközi védelem iránti kérelmét. Az ügyet vizsgáló bíróság a vonatkozó magyar jogszabály alapján új eljárásra kötelezte a hatóságot, emellett az uniós jogi testület állásfoglalását kérte arra vonatkozóan, hogy megsemmisítheti-e a bevándorlási hivatal döntéseit. A luxembourgi törvényszék kimondta, hogy semmissé tehető a menekültügyi hatóság végzését, ha a döntés sérti az érintett alapvető jogait.

Újabb rekordra csökkent a munkanélküliség. Az április-júniusi időszakban az állástalanok átlagos létszáma 155 ezer, a munkanélküliségi ráta 3,3 százalék volt az egy hónappal korábbi 3,4 százalék után. Eközben tovább nőtt a foglalkoztatottak átlagos létszáma. 4 millió 511 ezer ember dolgozott, 36 ezerrel több, mint egy évvel korábban.

Elindult az Audi legújabb modelljének sorozatgyártása Győrben. A Q3 Sportback az Audi termékkínálatának első kompakt crossovere. Az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke felhívta a figyelmet, hogy világszerte folyamatosan nő az SUV-k iránti kereslet.

Meg kell teremteni azt a lehetőséget, hogy az agglomerációból minél többen HÉV-vel és ne autóval jöjjenek be a városba - mondta az InfoRádióban az óbudai polgármester. Bús Balázs arról is beszélt, hogy a 3. kerület szempontjából fontos lenne a HÉV járat sűrítése, valamint lehetőség szerint egy részének lesüllyesztése, hogy az afeletti, felszabadult területet például a kerékpárosok is használhassák.

Végső nyugalomra helyezték Heller Ágnest a budapesti Kozma utcai izraelita temetőben. A Széchenyi-díjas filozófus, esztéta, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja július 19-én hunyt el 90 éves korában. Frölich Róbert, a Dohány utcai zsinagóga főrabbija kiemelte: Heller Ágnes életét végigkísérte magyarsága és zsidósága, kettős identitása, és mindig kiállt az üldözöttekért.

Még a jövő évi elnökválasztás előtt megkezdené az afganisztáni csapatkivonást az amerikai elnök. Mike Pompeo külügyminiszter közölte: határozott utasítást kapott Donald Trumptól a katonák létszámának csökkentésére.

Az Egyesült Államokban külön pénzalapból kapnak segítséget a 2001. szeptember 11-i terrortámadások áldozatainak mentésében résztvevők. A vonatkozó jogszabályt ünnepélyes keretek között írta alá az elnök. Donald Trump méltatta azt a több mint kétezer egykori mentődolgozót, tűzoltót és rendőrt, akik a levegőbe került mérgező anyagoktól betegedtek meg a mentés közben és azóta meghaltak.

Vonat elé lökött egy anyát gyermekével Frankfurt főpályaudvarán egy férfi - a nyolcéves kisfiú meghalt. A támadó megpróbált elmenekülni, de a járókelők üldözőbe vették, leteperték és átadták a rendőröknek. A rendőrség tájékoztatása szerint a gyanúsított egy 40 éves eritreai állampolgár.

Feltehetően a klímaváltozás miatt halt éhen több mint kétszáz rénszarvas a Spitzbergákon. Az Északi sarkkörön túli szigetcsoporton az idei szokatlanul esős időjárás miatt a föld nagyon eljegesedett, és a rénszarvasok nem tudták feltörni a jeget, hogy az alatta lévő legelőből táplálkozhassanak. A norvég meteorológiai intézet szerint a globális éghajlatváltozás következtében a világ legészakibb települése, a Spitzbergák fővárosa gyorsabban melegszik, mint bármely más település a Földön.