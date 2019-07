Kásler: 592 milliárd forinttal több pénzből gazdálkodhat az Emmi - a nap hírei

Az Emberi Erőforrások Minisztériumához tartozó területek mindegyikére több forrás jut jövőre - közölte a tárca vezetője. Kásler Miklós elmondta: 2020-ban az ideihez képest 592 milliárd forinttal több pénzből gazdálkodhat az Emmi. Kiemelte, hogy a jövő évi büdzsé középpontjában a családok állnak, ezekre a támogatásokra 2.228 milliárd forint jut, ami a bruttó hazai termék 4,6 százaléka. A tárcavezető hangsúlyozta: az oktatási terület költségvetése meghaladja, az egészségügyé pedig megközelíti a 2 ezer milliárdot.

Jelentős egészségügyi szakemberhiányról számolt be a Központi Statisztikai Hivatal és a szakdolgozói kamara - írja a Világgazdaság. A KSH adatai szerint 185 ezer álláshelyen 42 ezer orvos és 104 ezer szakápoló dolgozik, az orvosi helyek majdnem 4, a szakdolgozói álláshelyek 3 és fél százaléka betöltetlen. A legnagyobb probléma a fekvőbeteg-ellátásban van, ahol az orvoshiány több mint 6, a szakdolgozóké pedig 5 százalékos. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara felmérése 10-15 százalékos hiányról szól, amit az alacsony bérek okoznak.

Érdemi párbeszéd elindítását javasolja Kijev és Budapest között a vasárnapi előrehozott ukrajnai parlamenti választások után az országgyűlés külügyi bizottságának elnöke.Németh Zsolt az InfoRádió Aréna című műsorában úgy fogalmazott: a jelenlegi helyzetben türelemre van szükség és egyértelműen ki kell állni a kárpátaljai magyarok jogait sértő ukrán intézkedések ellen. Németh Zsolt hozzátette: reményei szerint Volodimir Zelenszkij új ukrán elnök beváltja a hozzáfűzött reményeket és hozzájárul a szélsőséges, nacionalista megnyilvánulások mérsékléséhez.

Kezelhetetlennek tartja és tiltakozik a szentendrei HÉV 5-ös metróvá átnevezéséről szóló ötlet ellen a főpolgármester. Tarlós István az Index hírportálnak hangsúlyozta: az átnevezésre nincs jogosítványa a fővárosnak, miután visszaadta az államnak a HÉV-et, és az a MÁV tulajdonába került. Hozzátette: Békásmegyer és a belváros között a tervezett összekötés nem klasszikus metróépítés, csak mélyépítés egy rövid szakaszon. A napokban az óbudai önkormányzat azt közölte, hogy a szentendrei HÉV szeptemberi átnevezése is szerepel a fővárosi közgyűlés által elfogadott Budapesti Mobilitási Tervben, és a vonalat metróüzemre alakítanák át.

Elhunyt Heller Ágnes Széchenyi-díjas filozófus, akadémikus.A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a New York-i New School for Social Research professor emeritusa 90 éves volt. Fő kutatási területe az etika és a történetfilozófia volt. Heller Ágnes 1977-ben második férjével, a szintén filozófus Fehér Ferenccel elhagyta az országot, és előbb Melbourne-ben tanított, majd 1986-tól a New York-i Új Társadalomtudományi Főiskola professzora lett. Heller Ágnes 1989-ben hazatért, a szegedi JATE filozófiai és a budapesti ELTE esztétikai tanszékének egyetemi tanára volt, és tanított New Yorkban is.

A hágai legfelsőbb bíróság ítélete szerint a holland állam részben felelős a szrebrenicai mészárlásért. A törvényszék megerősítette az ügyben eljáró bíróság korábbi ítéletét, amely szerint a holland ENSZ-békefenntartóknak nem lett volna szabad átadniuk a bázisukon menedéket kereső 300 boszniai férfit a szerb erőknek, mivel tudatában lehettek annak, hogy meg fogják őket ölni. A boszniai háború idején 1995 júliusában a Szerb Köztársasági Hadsereg fegyveresei mintegy 8700 bosnyák férfit és fiút végeztek ki Szrebrenica mellett.

Horvátországban jóváhagyta a kormányátalakítást a parlament. A változtatással hét új minisztere és két új miniszterelnök-helyettese lett a horvát kormánynak. Elemzők szerint Andrej Plenkovic jobboldali miniszterelnök a saját, megbízható embereivel töltötte fel a megüresedett helyeket a kormányban, illetve olyan minisztereket váltott le, akik botrányos ügyeik miatt nehezítették a kormány munkáját.

Lefoglalt egy brit olajszállító hajót a Hormuzi-szorosban az iráni Forradalmi Gárda.A tankert arra hivatkozva tartóztatták fel, hogy nem tartotta a tiszteletben a nemzetközi tengeri hajózás szabályait. A hajó tulajdonosa azt közölte, hogy egyelőre nem tud kapcsolatot létesíteni a 23 fős legénységgel. A brit védelmi minisztérium sürgős felvilágosítást kért Irántól az ügy tisztázására.

Csaknem egy hét után ismét működik az Európai Unió műholdas navigációs rendszere. Az üzemzavart az irányító központ egyik berendezésének hibája okozta. A Galileo-programot a 90-es évek közepén indította el az unió és az Európai Űrügynökség azért, hogy függetlenítse Európát az amerikai GPS-rendszertől, amelynek szolgáltatásait egy nemzetközi konfliktus esetén blokkolhatja az üzemeltető.