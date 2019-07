Elhunyt Heller Ágnes

A portál úgy tudja, hogy a 90 éves, Széchenyi-díjas filozófus, esztéta, egyetemi tanár a Magyar Tudományos Akadémia balatonalmádi üdülőjének strandjáról indult úszni, de ismerősei már hiába várták a parton.

Halálhírét a német közszolgálati tévé régiós tudósítója, majd az MTA is megerősítette.

Heller Ágnes a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a New York-i New School for Social Research professor emeritusa volt. Temetéséről a család később gondoskodik.