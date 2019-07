Lassan az is futni fog, aki nem akar - hely biztosan lesz rá

A főváros lakosai között aligha van olyan, aki nem hallott még a margitszigeti, bő 5 kilométer hosszúságú futókörről, ami igen népszerű is. Az elmúlt időszakban több kerület is belevágott hasonló futókörök építésébe, s néhány vidéki nagyváros is hasonlóan tett.

Ezt tovább segítendő a kormány ilyen körök létesítésére írt ki pályázatot.

"A futókörök árának felét mi álljuk, a másik 50 százalékot az önkormányzatoknak kell hozzátenniük"

- mondta el a pályázatról az InfoRádióban Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos.

Meghatározták a program minimális feltételeit is: a futópályák szélessége legalább 120 centiméter, a hosszúsága pedig minimum 1 kilométer.

A legrövidebb létesíthető kör bekerülési költségét Révész Máriusz 70-100 millió forint közöttire teszi.

"Most körülbelül 450 millió forintot különítettünk el a programra, 12 önkormányzat jutott támogatáshoz. Abban reménykedem, hogy ezek a futókörök a következő évben el is fognak készülni" - tette hozzá Révész Máriusz.

A 12 nyertes település a következő:

Baja,

Esztergom,

Fót,

Gödöllő,

Hajdúböszörmény,

Kecskemét,

Budapest-Kőbánya,

Budapest-Óbuda,

Pápa,

Szeged,

Székesfehérvár,

Szolnok.

A kormánybiztos szilárd meggyőződése, hogy ha a beruházások elkészülnek, mindenki látni fogja, milyen nagy sikere van ezeknek a futóköröknek, a következő lehetőségnél pedig sokkal többen jelentkeznek majd. Ezáltal akár több forrást is biztosíthat a kormány e célra.

