Hableány-baleset: szívszorító pillanatokról számoltak be a vízbe esetteket mentő hajósok

Másodpercről másodpercre bemutatják a május 29-én este a Margit hídnál történteket a sértetti képviselőknek eddig átadott nyomozati iratok: a ­Hableány sétahajót hullámsírba küldő Viking Si­gynen lefolytatott nyolcórás szemle jegyzőkönyvei mellett a katasztrófa hét dél-koreai túlélője, valamint a 46 fős személyzet – köztük kilencen szolgáltak hajózóként a tragédia idején – vallomása, továbbá a 184 utas meghallgatásának jegyzőkönyvei, valamint a szállodahajó feketedobozának adatai, köztük a kormányállás hangfelvételei.

A Hableány tulajdonosa és üzemeltetője, a Panoráma Deck Kft. sértetti képviselője, Sógor Zsolt a Magyar Nemzetnek azt is elmondta, hogy álláspontja szerint a segítségnyújtás elmulasztása is felmerül a Viking Sigyn és esetleg a nyomába érkező testvérhajó, a Viking Ingi személyzete esetében, mivel több embert is élve menthettek volna meg, ha ők is azonnal cselekednek. Az ügyvéd emlékeztetett: a Panoráma Deck két másik hajója száz méterre tartózkodott a tragédia helyszínétől, és azonnal megkezdte a vízbe esettek kimentését.

Az egyik hajójuk személyzete két vízbe esettet is elfogott csáklyákkal, illetve mentőöveket dobtak a folyóban sodródóknak. Azonban nehéz döntést is kellett hozniuk, egyszerre csak egy embert tudtak kiemelni, közben a másikat elvitte az áradó Duna.

A Hableány május 29-én nem sokkal 21 óra után süllyedt el. Fedélzetén 33 dél-koreai turista és a két fős magyar személyzet utazott. A tragédiát heten élték túl, két személy holttestét továbbra is keresik.

Iszonyatos erővel szívta le a víz a Duna mélyére a Hableány utasait. Az utasok látták a Viking Sigynt, a szállodahajó kapitánya viszont a Hableányt nem. Szívszorító információk derültek ki a túlélők vallomásaiból.

Ők mondták el azt is, hogy két nagy lökést éreztek, de a második már teljesen befordította a kishajót a vízbe.

Videófelvétel tanúsítja, ahogyan a Hableány sétahajón utazók integetnek a Vikingnek, hogy ne ütközzön beléjük.

A szállodahajó kapitánya észre sem vette, hogy maga alá gyűrte a Hableányt. Az ukrán kapitánynak csak később szólt valaki, hogy „elütött egy hajót″, az ütközés után ő mégsem állt meg.

