Béremelést kapnak jövőre a kormányhivatalok dolgozói - a nap hírei

Béremelést kapnak jövőre a kormányhivatalok dolgozói, de Budapesten és Pest megyében rendkívüli bérfejlesztést is indokoltnak tart a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a kormányinfón elmondta: a rendkívüli emeléshez a Miniszterelnöki hivatal biztosíthat forrást. Arról is beszámolt, hogy a létszámhiány enyhítésére minden vidéki kormányhivatalból érkezett dolgozó a fővárosba, így több mint 30-an segítik a feladatok ellátását. Szólt arról is, hogy nem a magántanulókra és az alternatív iskolákra vonatkozó szabályok bírálata miatt halasztották el a köznevelési törvény zárószavazását. Azt közölte: egyelőre csak a szöveges értékelésről és az osztályozásról szóló rendelkezést gondolták újra, a módosítás várhatóan csupán ezt tartalmazza majd.

Folyamatosan csökken a készpénz aránya a lakossági pénzforgalomban - derül ki a jegybank Fizetési rendszer jelentéséből. Tavaly csaknem 25 százalékkal nőtt a bankkártyás fizetések száma és értéke is, 2017-hez viszonyítva. Az érintéses vásárlások aránya pedig meghaladta a 86 százalékot. A számlák elektronikus fizetésének aránya öt év alatt csaknem megduplázódott. A jegybank azért halasztotta el az azonnali fizetési rendszer július elsejére tervezett bevezetését, mert néhány pénzpiaci intézmény nem készült el a fejlesztéssel.

Mindkét magyar jelöltet, Járóka Líviát, és Dobrev Klárát is megválasztották az Európai Parlament alelnökének. A 14 helyre összesen 17 politikust jelöltek a frakciók. A Fidesz-KDNP képviselője, az Európai Néppárt által jelölt Járóka Lívia 349, a szociáldemokraták által indított Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció listavezetője 402 szavazatot kapott a titkos voksoláson. Dobrev Klárának ez az első parlamenti ciklusa, Járóka Lívia Magyarország csatlakozásakor, 2004-ben lett EP-képviselő. Előzőleg az Európai Parlament a szociáldemokrata olasz David-Maria Sassolit választotta elnökévé.

Az Európai Parlament mind a 22 szakbizottságában helyet szereztek a Fidesz-KDNP képviselői. Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának újonnan megválasztott delegációvezetője továbbra is a regionális fejlesztési és a költségvetési-ellenőrző valamint a költségvetési bizottság tagja lesz. Szájer József, a delegáció elnöke a jogi bizottságban, Trócsányi László, korábbi igazságügyi miniszter a külügyi, az alkotmányügyi és a petíciós bizottságban szerzett tagságot.

Mégsem javasolja túlzottdeficit-eljárás elindítását Olaszországgal szemben az Európai Bizottság. A brüsszeli testület azt közölte: megkapta és értékelte a római kormány államháztartási helyzet javítását célzó javaslatait, és elégségesnek tartja az elfogadott intézkedéseket a stabilitási és növekedési paktum teljesítéséhez. A csomag hatékony végrehajtását Brüsszel folyamatosan ellenőrzi majd.

Kész a párbeszédre Moszkva az Európai Unió új vezetésével - jelentette be az orosz külügyminiszter-helyettes. Alekszandr Pankin ugyanakkor elengedhetetlennek nevezte, hogy a kapcsolatok egyenrangúak legyenek és a kölcsönös előnyöket helyezzék a középpontba. Az Európai Tanács kedd délután döntött a főbb uniós tisztségekről, az Európai Bizottság élére Ursula von der Leyen német védelmi minisztert jelölte.

Ismét kitört az olaszországi Stromboli vulkán, amely tüzes rögöket lövellt a magasba. Egy ember meghalt, egy másik megsérült. A szigeten tartózkodó turistákat evakuálták. A tűzeső a sziget több helyszínén lángba borította a száraz növényzetet. A Stromboli tűzhányó a világ egyik legaktívabb vulkánja.

Japán délnyugati részén több mint 1 millió embert szólítottak fel a hatóságok otthonuk elhagyására az özönvízszerű esőzés miatt. Kjúsú szigetén egyes vasúti szolgáltatásokat is felfüggesztettek, sok vonalon pedig késések voltak. A japán meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint Kjúsú területén további csapadékra lehet számítani, emellett sárcsuszamlásokra és áradásokra is figyelmeztetett.

Elhunyt Tabányi Mihály harmonikaművész és dzsesszzenész. Budapest díszpolgárát 98 éves korában érte a halál. Tarlós István főpolgármester közleményében kiemelte: a nemzetközi hírnévvel rendelkező tangóharmonika-művész az elmúlt évtizedekben kiemelkedő szerepet játszott a magyar zenei életben. Tabányi Mihályt a Fővárosi Önkormányzat saját halottjának tekinti.