Rekordmennyiségű csapadék hullott vasárnap

Mint kifejtették: vasárnap is számos helyen pattantak ki felhőszakadással kísért zivatarok az országban. Nagyobb számban az Északi-középhegység területén fordultak elő intenzívebb zivatarok, amelyek ott több faluban, s az ország más pontjain is villámárvizet okoztak.

Kitértek arra is, hogy mostanáig a június 23-ai országos napi csapadékrekord 115,4 milliméter volt, amelyet 1982-ben Hajdúböszörményben regisztráltak. Most ennél is több eső esett, így új csapadékrekord született a Heves megyei Terpesen, ahol 154,9 milliméter csapadék hullott.

Vas, Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megye kivételével jelenleg is az egész országban elsőfokú figyelmeztetés van érvényben zivatarveszély miatt. Felhőszakadás-veszély miatt már csak Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van érvényben ugyancsak elsőfokú figyelmeztetés.

Nyitókép: Autók Nagykanizsán, a felhőszakadás után vízzel elárasztott Arany János utcában 2019. június 23-án. MTI/Varga György