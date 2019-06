Megszólalt Horváth Ádám özvegye, elárulta a halál okát

A Kossuth-, Erkel- és Balázs Béla-díjas rendező, érdemes és kiváló művész betegségéről a színésznő a Blikknek beszélt, és elmondta, a tragédia után nem maradt egyedül, a menye és a két unokája mindenben támogatja.

A rendező az elmúlt néhány évben szinte teljesen eltűnt a nyilvánosság elől, hosszú ideig próbálta legyőzni a betegségét, amelyről sem ő, sem a felesége nem akart beszélni korábban. Most viszont Csűrös Karola elárulta, Horváth Ádámnak tüdőrákja volt, agyi áttéttel, emiatt hallucinált is. Végül az Országos Onkológiai Intézetben hunyt el, a színésznő mindvégig fogta férje kezét, a kezelések során és a halálos ágyán is.

Az elmúlt években Horváth Ádámot öt kórházban műtötték,csak rövid időre engedték haza, ahogy nem sokkal a halála előtt is, de annyira rosszul lett, hogy vissza kellett vinni. A végén már altatták őt, így az utolsó napokban már nem is tudtak egymástól elbúcsúzni.

"Amikor már tudtuk, hogy mekkora a baj, nem titkolóztunk. Sokat beszéltünk a halálról, hogy mi történik abban a pillanatban, amikor elmegy valaki, és hogy mi van utána. Mindent elrendeztünk, nem maradtak nyitott kérdések" - mondta Csűrös Karola, aki 1966 óta volt Horváth Ádám felesége.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt