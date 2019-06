Őszi választások: íme az "egy az egy ellen" városok listája

Esztergomban Cserép János független jelöltet a Szeretgom.hu ellenzéki oldal alapítóját állítja csatasorba a DK, a Momentum, az MSZP, a Párbeszéd, a Jobbik, az LMP, a Mindenki Magyarországa Mozgalom és az Európai Baloldal. Egy YouTube-os fórumon így bírálta a fideszes városvezetést: "nem tudja hazavonzani az esztergomi fiatalokat, nem tudja megújítani önmagát. Nem tudja a közigazgatási egységeket feltölteni olyanokkal, akik elmentek innen, ez a szakmájuk, és hazajönnének Esztergomot szolgálni."

Egerben Mirkóczki Ádám országgyűlési képviselő lesz a Jobbik polgármesterjelöltje, az MSZP, az LMP, a DK és a Momentum is beáll mögé. A szavazólapon azonban nem lesznek pártlogók, Mirkóczki ugyanis az Egységben a Városért nevű egyesület jelöltjeként indul. Van esélye a győzelemre, a tavalyi országgyűlési választáson Egerben 633-mal több szavazatot kapott, mint a Fidesz jelöltje, Nyitrai Zsolt, aki végül csak a választókerület többi településének voksaival tudta megelőzni.

"A párton belül az április 8-ai választások eredményének tükrében senki egy rossz szót nem szólt. Sőt" - mondta Mirkóczki Ádám az InfoRádióban korábban.

Szombathelyen az MSZP, a DK, az LMP, a Momentum és a Kétfarkú Kutyapárt Nemény Andrást indítja el a polgármerster-választáson. A 42 éves Nemény 2010-től négy éven át az MSZP listás országgyűlési képviselője és a párt egyik alelnöke volt, de 2014-ben és 2018-ban a fideszes Hende Csaba egyéniben legyőzte, ezért nem jutott be a parlamentbe. Önkormányzati képviselőnek azonban öt éve egyszer már megválasztották.

A Kutyapárt Vas megyei elnöke, Pavelkovits Petra így kommentálta Nemény András indítását:

"Innentől kezdve kéz a kézben, római kori kátyúkon és önkormányzati választásokon át fogjuk végigszökellni a 2019-es évet.

Komlón Ferenczy Tamás, a Pécs-Baranya Kereskedelmi és Iparkamara helyi szervezetének elnöke lesz a pártok, a Tisztelet Komlónak és a Vállalkozók Klubja közös jelöltje - jelentette be Szakács László, az MSZP elnökhelyettese. "Azért jött létre ez a lokálpatrióta szövetség Komlón, mert mindenki akarta" - mondta Szakács.

Orosházán Szabó Ervin ügyvéd, jobbikos önkormányzati képviselő mögé sorakozott fel az MSZP, a DK, a Momentum és a Jobbik. Ezt Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere, a Mindenki Magyarországa Mozgalom elnöke adta hírül: "az az összefogás, ami itt megvalósult, mindenképpen jelképezi azt, amit mi az egész országban szeretnénk létrehozni."

Veszprémben is megvalósul az együttműködés, de közös jelöltet még nem neveztek meg. "Ez egy elvi alapú együttműködés, ami arról szól, hogy a Veszprémben élőknek a lehető legjobb jövőjük legyen az önkormányzati választások után. Mindent el fogunk követni, hogy jó legyen itt gyermeket nevelni, lehessen boldogulni ebben a városban" - mondta el Ungár Péter, az LMP országgyűlési képviselője.

Székesfehérváron az MSZP-s Márton Roland, Pécsett a független Péterffy Attila, Baján a Momentum helyi elnöke, Nyirati Klára, Siófokon pedig Lengyel Róbert jelenlegi városvezető mögé sorakozik fel az ellenzék.

Miskolcon, Zalaegerszegen és Nyíregyházán is sikerült nyélbe ütni egy megállapodást, de ezeken a helyeken még nem nevezték meg, ki lesz a kormánypárti jelölt egyedüli kihívója.

Budapesten

Budapest IV. kerületében is közös jelöltje lesz az ellenzéknek az őszi önkormányzati választáson. Újpesten az MSZP, a Jobbik, a DK, az LMP, a Momentum és a Párbeszéd Szalma Botondot, a Mahart volt igazgatóját szerette volna indítani, aki korábban a KDNP budapesti elnöke volt, de kizárták a pártból, mert többször bírálta a kormányoldalt, lemondásra szólította fel a plágiumbotrányba keveredett Schmitt Pál köztársasági elnököt, 2014-ben pedig független polgármesterjelöltként a fideszes Wintermantel Zsolt kihívója lett. Szalma elvállalta a jelöltséget, de rövidesen - családi okokra hivatkozva - visszalépett. Keresik az utódját - mondta korábban Kanász-Nagy Máté, az LMP országos elnökségének titkára.

"Nagyon hamar fogunk egyfajta új megoldásra jutni, de az biztos, hogy egységesen, közösen fogunk elindulni Újpesten is, és erre törekszünk egész Budapesten is" - tehát így állnak most.

A XI. kerületben várhatóan a DK-s László Imre, a VI. kerületben Soproni Tamás, a Momentum volt alelnöke lesz az ellenzék közös jelöltje.

A Tarlós István-ellenes koalíció főpolgármester-jelöltjének személyéről a budapesti szavazók döntenek a csütörtökön kezdődő előválasztáson. A jelöltek: Karácsony Gergely (MSZP-P), Kerpel-Fronius Gábor (Momentum), Kálmán Olga (DK). Ez azonban nem azt jelenti, hogy Tarlós Istvánnak csak egy ellenzéki kihívója lesz ősszel, a független Puzsér Róbert és a liberális Sermer Ádám ugyanis szintén főpolgármester szeretne lenni, az előválasztáson azonban nem vettek részt.

Nyitókép: MTI/Mohai Balázs