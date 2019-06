A nyomozóhatóság kellő merevséggel tekinti a megkereséseket, nem ad a kezünkbe semmit, csak azt mondja, hogy megfontolják. Pedig a büntetőeljárási törvény egyértelművé teszi, hogy a sértett és a sértetti hozzátartozó jogosult a szakvéleményeket megkapni és megtekinteni. Ennek ellenére egyet sem kaptunk, csak ígéretek vannak – hangsúlyozta az InfoRádiónak a Hableány matrózának családját képviselő ügyvéd.

Magyar György kiemelte: egy átirat érkezett, amelyben felsorolják, hogy eddig milyen szakértőket rendeltek ki és a szakértői bizonyítás milyen szakaszban van. Ebből kiderül, hogy informatikus és nautikai szakértő is dolgozik az ügyön, vizsgálják az orvosi oldalt, a hidrológiát, a műszaki részt és a videótechnikát.

Ez a tájékoztatás nem elégséges és nem megnyugtató

– emelte ki.

Az ügyvéd szerint a magyar nyomozóhatóságok szarvashibája, hogy elengedték a Vikinget, a corpus delictit, már világskandallummá vált. Valakik felelnek azért, hogy ez a hajó elment, nemcsak a szó szoros, hanem átvitt értelmében is – tette hozzá.

Sajtóhírek és más nyilatkozatok alapján nemzetközi nyomozóhatóságok is bekapcsolódtak a vizsgálatba, és volt olyan értesülés is, hogy a Viking kapitánya akár ittas is lehetett. Magyar György azt mondta: nem tudja cáfolni ezeket az információkat.

„Ilyenkor mindenki többet tud a kelleténél” - jelezte az ügyvéd, aki pont ezért háborodik fel. Magyar György kiemelte:

a közvéleményt meg kell nyugtatni egy objektív és tisztességes szakmai vizsgálattal. Nem szabad engedni a mendemondáknak és feltételezéseknek.

„Ki kell vizsgálni és elmondani, hogy felel-e a hajóskapitány és miért, működött-e a hajón a navigáció, pezsgőzött-e vagy sem. Ezekre a kérdésekre a rendőrségnek kell a szükséges tájékoztatást megadni” - fejtette ki.

Az ügyvéd szerint nem veszélyezteti a büntetőeljárás sikerét, ha információkat adnak át. A vádlott és védője több információhoz jut, mert a törvény ezt előírja. A sértetti hozzátartozók kevesebb információhoz jutnak, és ezzel nem szabad visszaélni – emlékeztetett.

Nem az veszélyezteti az eljárás sikerét, ha a sértetti hozzátartozók megtudják, hogy milyen szakértői vélemények születnek, hanem az, ha a legfontosabb nyomokat viselő hajót elengedik és nem foglalják le – hangsúlyozta az ügyvéd, aki szerint rengeteg tisztázni való van.

Nyitókép: MTI/Lakatos Péter