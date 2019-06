Azonnal kérik a kórházak adósságrendezését, mielőtt baj lesz

Az Orvostechnikai Szövetség kérésének apropója, hogy a kormány bejelentése szerint július 1-jével új finanszírozási modell lép életbe az egészségügyi intézmények esetében, ami Rásky László főtitkár szerint kiváló alkalom lenne arra, hogy a kormány lenullázza az intézmények adósságát, így ugyanis jobban lehetne mérni az új finanszírozási rend és az intézményi gazdálkodás hatékonyságát is.

"Az idei év első öt hónapjában átlagosan négy és fél milliárd forinttal nőtt az intézmények lejárt adóssága, május végére elérte a 37 milliárd forintot. Régóta kommunikáljuk, hogy

a 40 milliárd körüli adósság már a kórházi ellátást veszélyezteti,

ezért mindenképpen szükséges az évközi konszolidáció, ha ez nincs, akkor az év végére 70 milliárd is lehet a hiány, ami nagyon súlyos problémákhoz vezethet" - sorolta az InfoRádióban Rásky László.

Azonnal jön még 11 milliárd forint 11,18 milliárd forinttal megemelkedett az idei központi költségvetés gyógyító-megelőző ellások körébe tartozó célelőirányzat fejezete - írja a Magyar Közlönyre hivatkozva a Napi.hu. Az összeg a fejezethez rendelt összeg 25 százaléka.

Mint felidézte, az elmúlt öt évben részletes javaslatokat küldtek el a kormánynak, megértve azt, hogy a finanszírozó nyilván előbb látni szeretné, hogy az intézmények hogyan gazdálkodnak, és miből adódik a jelenlegi adósság.

"Alaposan körüljártuk mi is, a kormány is, sőt a Pénzügyminisztérium és a Magyar Nemzeti Bank is, utóbbi két szervezet eléggé konkrét javaslatokat tett a finanszírozás módosítására. Abban mindenki egyetért, hogy a jelenlegi pénzügyi források nem elégségesek a nullszaldós működéshez, tehát mindenképpen új forrásokat kell tenni a rendszerbe."

Az eddigi javaslataikon túlmenően most már azt is javasolják a kormánynak, hogy az egészségügybe áramló termékek áfáját a legalacsonyabb kulccsal kéne adóztatni - ez 5 százalék -, abban az esetben ugyanis,

amikor állami intézmény a vásárló, akkor a vásárlás értékében lévő áfát maga az állam fizeti meg, amit aztán a cégek befizetnek az államnak, vagyis itt egyszerűen "forog egy áfatömeg"

a rendszerben, plusz bevétele nincs az államnak, a forrásigény viszont így is tízmilliárdokkal kevesebb lenne.

