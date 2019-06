Lecsapott a vihar Magyarországra: videók és fotók

Pécsre vasárnap délután érkezett meg a felhőszakadás, amit heves széllökések és borsónyi nagyságú jégdarabok kísértek. Rövid idő alatt 10-15 fokot esett a hőmérséklet.

A katasztrófavédelem szakembereinek közvetlenül is be kellett avatkozniuk: a 6-os út vasasi elágazójánál fa dőlt az útra és félpályás lezárás mellett zajlott az elhárítás, ugyanúgy, ahogy Komlón is, amikor kidőlt fa okozott problémát a közlekedésben - írja a BAMA.

De nem egyedül Pécset árasztotta el az özönvíz. Komlón is méretes jégdarabok hullottak az égből, felhőszakadás kíséretében.

A nap minden bizonnyal legriasztóbb videója is Komlón készült:

Egy másik videó, szintén Komlóról:

Bács-Kiskun megyében is komoly károkat okozott a vihar.

A lehűlés viharokkal, az Alföldön 70-80 kilométeres széllökésekkel, zivatarokkal és helyenként jégesővel érkezett. Ahogy a BAON Jakabszállást Orgovánnyal összekötő úton és Orgovány belterületén készült videóink is mutatják, vasárnap délután heves széllökések kíséretében jöttek a fekete felhők, rendkívül erős szelek tépték a fákat, számos helyen leszakítva azok ágait. Egyes településeken áramingadozások jelentkeztek.

Nyitókép: Időkép