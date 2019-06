Nem unatkoznak a tűzoltók, a legváltozatosabb helyekre hívják őket

Viharkárok miatt főleg Borsod-Abaúj-Zemplén megyében kellett kivonulniuk a tűzoltóknak, akiket mintegy negyven alkalommal riasztottak kidőlt fákhoz, leszakított elektromos és távközlési vezetékekhez, megrongált háztetőkhöz, kéményekhez - mondta az InfoRádióban Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.

"A vasárnap időjárása miatt összesen száznegyvennyolc tűzoltói beavatkozásra volt szükség. Ilyenkor szokás szerint

a helyenként felerősödő szél faágakat tört le, fákat csavart ki, ezek a fák pedig úttestre, helyenként vezetékekre dőltek,

ezek adtak munkát a tűzoltóknak."

Mint Mukics Dániel elmondta, több villámcsapástól tűz is keletkezett: Hőgyészen például egy lakóházat talált el a villám, de Tiszaburán és Nagyivánban is belecsapott egy-egy állattartó épületbe, ezek eredményeztek tüzet. Hozzátette: a károkat az adott helyszíneken jellemzően már fel is számolták.

"Sokat tehetünk azért, hogy megelőzzük az ilyen károkat;

ha éppen nincs vihar, és látjuk, hogy a kertben egy-egy faág már elszáradt, a fa korhadt, tegyük meg a szükséges intézkedéseket, ne a szél csavarja ki ezeket"

- kérte a lakosságtól.

Villámcsapás ellen is van helyes védekezés, vihar idején ki kell húzni a konnektorból az elektromos eszközöket, így biztosan nem mennek tönkre az elektromos kisgépek.

"Lehet ma már kapni túlfeszültség ellen védő elosztókat, ha ilyenbe vannak az eszközeink bedugva, az is megfelelő védelem"

- tette hozzá.

Mindenkinek azt javasolja, élénken figyelje a meteorológiai előrejelzéseket.

Tűzoltóból egyébként minden egyes nap 2000 fő van szolgálatban, közel 500 géppel dolgoznak, nagyobb viharban erőiket meg tudják többszörözni.

Tavaly amúgy jó évet zárt a biztosítási szektor, tíz százalékkal mérséklődött a viharok és egyéb természeti jelenségek által okozott károk összege 2018-ban

- közölte a Magyar Biztosítók Szövetségének elnöke. Pandurics Anett a biztosítási piac eredményeiről szólva megerősítette, hogy a terület 41 milliárd forinttal meghaladta a bűvös 1000 milliárdos méretet, a növekedés mértéke így több mint 8 százalékos.

Részletekbe menve Pandurics Anett elmondta, a nem életbiztosítások minden ágazata növekedni tudott,

kiemelkedő növekedést mutattak a betegbiztosítások (több mint 50 százalék),

de jól mentek a gépjármű-biztosítások (10 százalék fölötti növekedés) és a szakmai felelősségbiztosítások területén is látható volt a növekmény (közel 30 százalék).

Az életbiztosítások közül a nyugdíjbiztosítások emelkedése produkált jól, 25 százalékosan év/év viszonylatban.

Nyitókép: MTI/Varga György