Így hűtsd le a lakást klíma nélkül, fillérekből

Június közepére beköszöntött a kánikula: szerdán életbe lépett az országos tisztifőorvos által elrendelt hőségriasztás. Az AccuWeather előrejelzése szerint a mostani hőség csak a kezdet, perzselő forróság vár ránk idén nyáron.

Aki most szeretne klímát beszereltetni, az már elkésett: több hetet, de akár hónapot is kell várni a szakemberekre. Ráadásul a légkondicionáló nem olcsó mulatság: a Pénzcentrum áprilisban beszélt egy szakemberrel, aki elmondta, átlagos esetben egy klímaberendezés telepítéssel együtt nagyjából 200-300 ezer forintból jön ki.

Sokan vágynak klímára, de nem engedhetik meg maguknak

A KSH Miben élünk? A 2015. évi lakásfelmérés főbb eredményei című kiadványa szerint minden tizedik lakásban van klímaberendezés Magyarországon, a klímaberendezéssel ellátott lakások 51 százaléka egy- vagy többszintes családi házban, 21 százaléka lakótelepi épületben található.

Kiderült az is, hogy 2015-ben csaknem egymillió lakásban mondták azt, hogy szükségük lenne klímára, csakhogy anyagilag nem engedhetik meg maguknak.

Filléres trükkökkel hűthetjük le a lakást

Azoknak is, akik épp a klímaszerelőt várják, vagy akik csupán álmodoznak a légkondiról, van megoldás, hogy a hőséget el tudják viselni a lakásban. Klíma nélkül is le lehet hűteni ugyanis a lakást, mutatjuk, mire érdemes figyelni:

1. Csavard fel a szőnyeget!

Távolítsuk el a szőnyeget onnan, ahonnan lehet, és ha hazaértünk, mossunk fel hideg vízzel!

2. Kapcsolj le minden elektronikai eszközt!

Figyelj oda, hogy az általad éppen nem használt elektronikus eszközöket kapcsold ki, húzd ki őket a konnektorból is. Ezek ugyanis önmagukban is hőt termelnek, és még ha úgynevezett stand by üzemmódban vannak, akkor is fogyasztanak áramot is. Épp ezért, ha éjszakára, illetve napközben, amikor huzamosabb ideig nem tartózkodsz otthon, kihúzod a konnektorból a nem használt eszközöket, egyaránt spórolhatsz az áramszámlán és mérsékelheted a benti hőmérsékletet.

3. Árnyékolás

Mielőtt munkába indulsz, érdemes becsukni az ablakokat, és behúzni a függönyt vagy leengedni a rolókat.

„A különböző függönyök és rolók, amellett, hogy dekorálják a lakást, fontosak a napfény és ezzel együtt a hő kint tartásában is. Noha mutatós, a csipkefüggöny, sajnos nem segít. Érdemes sűrű szövésű, természetes anyagú, világos függönyt választani” – válaszolta megkeresésünkre a KIKA áruház. Megjegyezték, jó választás lehet a hőszigetelő roló is, mely a nyári hőségben visszaveri a napsugarakat, megakadályozva ezzel a lakást felmelegedését, télen pedig ugyancsak sokat segít abban, hogy nem engedi ki a benti meleget. „A doppel roló is kiváló megoldás, ami könnyen, akár fúrás-faragás nélkül, bárki által felszerelhető és könnyen kezelhető” – írták.

4. Válassz pamut ágyneműt!

„Hőségben válasszunk lehetőleg 100% pamut ágyneműt. A világos textíliából készült huzatoknak jobb a légáteresztő képességük, érdemes tehát erre is figyelni, így talán a hőség ellenére is tudunk majd nyugodtan aludni” – javasolta a KIKA.

5. Szerezz be ventilátort!

A forró nyári napokon természetesen a ventilátorok is nélkülözhetetlenek: ezekből évről évre egyre nagyobb a választék, a legkorszerűbbek már nemcsak a levegőt keverik, hanem párásítanak vagy hűtenek is.

„Érdemes az asztalra tett, bekapcsolt ventilátor elé egy fém tálba jégkockákat vagy jégakkukat tenni, de figyeljünk arra, hogy a jég ne érjen közvetlenül a ventilátorhoz! Ha álló ventilátor van, akkor tegyünk elé egy asztalt és arra tegyük a tálca jeget. A kiáramló levegő a jeges hideget fogja tovább fújni, így néhány fokkal lecsökkenthetitek a lakás hőmérsékletét” – írta a KIKA arra a kérdésre, hogyan lehet még lehűteni a lakást. A bútoráruház megjegyezte, június 15-én és 16-án jól jár majd, aki szeretne beszerezni néhány kelléket a lakás lehűtéséhez, ugyanis minden termékre 13 százalék kedvezményt adnak.

