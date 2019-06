A múlt szerdai hajóbaleset helyszínére érkezett a Clark Ádám úszódaru, amely a Margit hídnál elsüllyedt sétahajó roncsait próbálja majd kiemelni. Jasenszky Nándor, a Terrorelhárítási Központ osztályvezetője közölte: az illetékesek azért indították útnak a hajódarut, hogy az minél előbb a rendelkezésre tudjon állni. Hozzátette: a búvárok folyamatosan készítik elő a kiemelést úgy, hogy négy hevedert próbálnak átfűzni a hajótest alatt, amivel kedvező körülmények között egy-két napon belül végezhetnek. A szlovák vízügyi szakemberek magyar kérésre szombatra virradóra 4 órán keresztül tartják vissza a Duna vízhozamát, így Budapestnél a déli órákban gyorsulhat fel az apadás, ami segítheti a kiemelést.

Hiába kérette be Románia budapesti nagykövetét az úzvölgyi katonai temetőben történtek miatt a magyar külügyminisztérium. A külügyi államtitkár szerint a nagykövet a diplomáciában példátlan módon megtagadta a párbeszédet. Magyar Levente közölte: a magyar kormány tiltakozó jegyzéket is küldött a bukaresti kormánynak, miután csütörtök este román szélsőségesek feldúlták az úzvölgyi magyar katonai temetőt. A bukaresti külügyi tárca úgy reagált: a magyar tisztségviselők szították a feszültséget, a csendőrség pedig azt közölte: rongálás miatt nyomoznak, az események nem voltak olyan jellegűek, amelyek szükségessé tették volna a tömegoszlatást.

A kormány folytatja a befektetőbarát gazdaságpolitikát, ezt szolgálják a jövő évi költségvetés és a gazdaságvédelmi akcióterv egyes intézkedései is - jelentette ki a pénzügyminiszter. * Varga Mihály az Amerikai-Magyar Kereskedelmi Kamara üzleti fórumán megismételte: az intézkedések hatására tovább javul az üzleti környezet, tovább csökkennek az adók. Hozzátette: a gazdaságvédelmi akcióterv mintegy 500 milliárd forinttal segíti a magyar gazdaság szereplőit.

A következő 6 év alatt 6 ezer buszt cserélne le a városi és helyközi közlekedésben a kormány – jelentette be az innovációs és technológiai miniszter Mosonmagyaróváron. Palkovics László a Kravtex-Kühne buszgyár kétezredik Credo buszának átadásán azt mondta: a szakemberek vizsgálják annak a lehetőségét is, hogy a 25 ezernél nagyobb lélekszámú városokban 3 év múlva kizárólag elektromos, vagy más környezetkímélő meghajtású buszokat helyezzenek üzembe.

A kabinet döntésétől függ, hogy a Keleti vagy a Nyugati pályaudvarra érkezik majd a tervezett repülőtéri vasút - közölte a MÁV elnök-vezérigazgatója. Homolya Róbert a távirati irodának elmondta: a vasúttársaság mindkét elképzelést egyformán támogatja szakmailag. Hozzátette: a hatályos kormánydöntés szerint Kőbánya-Kispest állomásról indulna egy leágazás a Cegléd-szolnoki vonalon a repülőtér érintésével, ami Monornál térne vissza a fővonalra. Jelenleg az építési engedélyezési eljárás folyik.

Összesen 4 témában javasol vitát a budapesti ellenzéki előválasztásra az MSZP-Párbeszéd főpolgármester-jelöltje. Karácsony Gergely Budapest zöldítéséről, a lakhatásról, az egészségügy, illetve a közlekedés kérdésében szeretne vitázni a többi jelölttel. A Párbeszéd társelnöke azt mondta: szeretné, ha az előválasztás tartalmi kérdésekről, a budapestiek jövőjéről szólna és nem a pártokról, illetve a múltról.

Kiosztották a Nemzeti Színház saját alapítású belső díjait a társulat évadzáróján. A Szörényi Éva-díjat Söptei Andrea, a Sinkovits Imre-díjat Fehér Tibor, a Németh Antal-díjat Verebes Ernő dramaturg, a Kulissza-díjat Kabai Márta ügyelő kapta. Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója kiemelte: a színház látogatószáma az elmúlt évadban több mint 113 ezer volt. A megítélt kormányzati támogatásnak köszönhetően elkezdődhet a Nemzeti Színház épületének megújulása.

Nagy-Britanniában előzetes bejelentésének megfelelően távozott a kormányzó Konzervatív Párt éléről Theresa May miniszterelnök. Ez kormányfői tisztségének megszűnésével is jár, de utódja megválasztásáig ügyvezető miniszterelnök marad. Theresa May május 24-én jelentette be, hogy június 7-én távozik pártvezetői tisztségéből, miután háromszori kísérletre sem tudta elfogadtatni a londoni alsóházzal Brexit feltételrendszerét rögzítő egyezményt.

November 15-én a kétszeres világ- és olimpiai bajnok Uruguayt fogadja a magyar labdarúgó-válogatott a Puskás Aréna nyitómérkőzésén. A magyar szövetség tájékoztatása szerint ezen a találkozón vesz búcsút a szurkolóktól a tavaly visszavonult Gera Zoltán, aki júliustól átveszi az U21-es válogatott irányítását. A 68 ezer néző befogadására alkalmas új létesítmény a Népstadion helyén, annak elemeit is felhasználva készült el. A Puskás Aréna a 2020-as Európa-bajnokság négy találkozónak ad majd otthont