Új rendszert tesztelnek a HÉV-en

A bevezetést követően a MÁV-csoport 30 napig várja az utasok észrevételeit, és

sikeres próbaidőszak esetén a további HÉV-vonalakra is kiterjesztik az e-jegyet a tervek szerint.

Azt írták, az utasok ezentúl a mobiltelefonjukon is megválthatják a MÁV-HÉV H5-ös vonalának Budapesten kívüli szakaszára érvényes, egy útra szóló HÉV kiegészítő jegyüket. A Vonatinfó alkalmazásra letöltött jegyet mobiltelefonon mutathatják be, ezt kódolvasóval ellátott készülékkel ellenőrzik a Budapesti Közlekedési Központ jegyellenőrei.

Az így vásárolt mobilos HÉV-menetjegyek nem ruházhatók át másra, és legkésőbb az érvényesség kezdete előtt (HÉV esetében a kiválasztott vonat indulása előtt legfeljebb 30 perccel) válthatók vissza az alkalmazáson keresztül.

Az applikáción keresztül vásárolt HÉV-menetjegy sem a vásárlás során kiválasztott vonatra szól, a rajta feltüntetett érvényességi időn belül bármikor felhasználható a kiválasztott irányba egy alkalommal. Bérletet, valamint HÉV-re érvényes pótjegyet azonban nem lehet vásárolni a Vonatinfó alkalmazással.

A jegyvásárláshoz aktív internetkapcsolat szükséges, azonban a korábban vásárolt jegyek térerő nélkül is elérhetők és bemutathatók a vonaton. A jegyvásárlással egyidejűleg elektronikus számlát kap az utas a regisztrált e-mail címére, azonban utólagos számlaigényt nem lehet benyújtani, és a kiadott számla sem módosítható - olvasható a közleményben.

Kitértek arra is, hogy június 15-től július 7-ig a H5-ös HÉV helyett pótlóbusz közlekedik Békásmegyer és Szentendre között, melyen érvényesek a Vonatinfóban vásárolt e-jegyek is; az alkalmazásban a pótlóbuszok menetrendje is szerepel.

Nyitókép: Mónus Márton (MTI)