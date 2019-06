Hatalmas építkezés a Balatonnál

Vigh László, Zalaegerszeg fideszes országgyűlési képviselője a helyszínen kedden tartott sajtótájékoztatón felidézte, hogy mintegy 170 milliárd forintos beruházással épül az a 40 kilométeres, kétszer kétsávos gyorsforgalmi út, ami Zalaegerszeget és az M7-es autópályát köti össze. A leendő út a Modern városok program keretében, a már félkész zalaegerszegi járműipari tesztpályához kiegészítő tesztkörnyezetként is csatlakozva épül.

Az M76-os itteni szakasza az M7-es holládi lehajtójától 5,6 kilométer hosszú, amihez eddig egymillió tonna földet és félmillió tonna követ mozgattak meg.

A tavaly kezdődött munkálatok egyik legkomplexebb eleme a két közutat, vasúti síneket és a Zala folyót is átívelő híd, amelynek leghosszabb gerendái több mint 44 méteresek és 56 tonna súlyúak - ismertette a képviselő.

Kiss Boglárka, a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Zrt. szóvivője hozzátette: a majdani csomópont "fél lóhere" alakot formáz és elsősorban Balatonszentgyörgy megközelítését teszi lehetővé. A hídszerkezethez szükséges 229 betongerendát vasúton szállították a helyszínre, ahol 400 tonnás daruval emelik be őket a helyükre.

A szóvivő elmondta azt is, hogy az M76-os első ütemének építése az időjárási körülmények ellenére is ütemterv szerint halad, a nyomvonal töltésének építése zajlik most. A tervek szerint ez a szakasz 2020 nyarára készülhet el.