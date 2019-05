Fontos döntést hozhatnak a magyar dízelautókról

A Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes által jegyzett - a budapest.hu oldalon csütörtökön közzétett - előterjesztésben az olvasható, hogy az eddigieken túl a 12-es, 13-as és 14-es környezetvédelmi osztályú - együttesen Euro 5-ös dízelüzemű - gépjárműveket is korlátozás alá vonnák.

A budapesti szmoghelyzet riasztási fokozata során a forgalomkorlátozás nem érintené az 5-ös környezetvédelmi osztályú (vegyes hibrid, csak gázüzemű, csak elektromos meghajtású) gépjárműveket, a 6-os (Euro 3 benzines), a 9-es (Euro 4 benzines), a 14-es benzines (Euro 5 benzines), valamint a 15-ös és 16-os osztályú járműveket, amelyek Euro 6-osok üzemanyagtól függetlenül.

A módosított rendelet október elsejével lépne hatályba.

A javaslat szerinti korlátozás eredményeképp a 2018-as adatok alapján

a Budapesten és 74 agglomerációs településen üzemben tartott gépjárművek 52 százaléka kerülne korlátozás alá

és a javasolt korlátozás a dízelüzemű gépjárművek szennyezőbb 88 százalékát érintené, ami az összes állományhoz képest 35 százalékot jelent.

A javaslathoz mellékelt előzetes hatásvizsgálatban arról írtak, hogy mivel a rendelet legutóbbi 2017-es módosítása óta a riasztási fokozatban korlátozott gépjárművek aránya jellemzően kisebbé vált, mint a gépjárműállomány fele, ezért további szennyezőbb osztályokat indokolt a korlátozás alá vonni.

A javaslatban emlékeztettek: a Fővárosi Közgyűlés 2017-ben arról döntött, hogy 2018. október 1-je után a fővárosi riasztási fokozat elrendelése esetén korlátozzák a 7-es és a 8-as környezetvédelmi osztályú - Euro 3-as dízelüzemű - gépjárművek forgalmát is. Továbbá az akkori határozatban rendelkeztek arról is, hogy a korlátozás 2019. október elsejével riasztási fokozat elrendelése esetén a 10-es és a 11-es környezetvédelmi osztályú - Euro 4-es dízelüzemű - gépjárművekre is vonatkozik.

A közgyűlés jövő szerdai ülésére benyújtott előterjesztésben kitértek arra is, hogy 2018 májusában az Európai Bizottság az Európai Unió Bíróságához fordult Magyarországgal szemben a PM10 légszennyező anyag egészségügyi határértékeinek - többek között Budapest és környéke térségében - nem teljesülése miatt. A fővárosi önkormányzat vezetése azért is kezdeményezi saját hatáskörben a hatékonyabb intézkedések meghozatalát, hogy ez a körülmény a függőben lévő eljárás során is figyelembe vehető legyen - írták.

Nyitókép: Michael Probst