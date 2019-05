Ruhatárcsere fillérekből - karnyújtásnyira az álomgardrób

Lassan beköszönt a jó idő, érdemes átnézni és rendszerezni a ruhatárunkat: megszabadulni azoktól a daraboktól, amelyeket évek óta nem hordunk, eltenni a melegebb holmikat, elővenni a nyáriasabb ruhaneműket. Ezt a műveletet évente többször érdemes eszközölni: a ruhák megfelelő tárolásával megóvhatjuk állapotukat, rendesen elpakolva védhetjük az épp nem hordott darabokat a molytól, portól, ezzel rengeteg pénzt spórolva magunknak. Úgy tűnik ugyanis, hogy a magyarok próbálnak a ruhaneműn, cipőn spórolni. Erről árulkodik az Eurostat 2018-ban közzétett statisztikája, amely szerint a háztartások 2016-ban 395,4 milliárd eurót költöttek el ruhára és cipőre. Magyarország a sor végén kullog: az átlagos magyar fogyasztó 2016-ban mintegy 62 ezer forintot költött ruházkodásra.

A KSH háztartások fogyasztását bemutató kiadványából is kiolvasható, hogy a magyarok próbálnak okosan öltözködni: 2017-ben ruhákra és cipőkre az egy főre jutó havi kiadások 3,3 százalékát költötték, ez akkor 2364 forintot jelentett. 2018 első félévében az összeg valamelyest nőtt: 2550 forint ment el havonta ezekre az árucikkekre.

Pakolj okosan!

Érdemes tehát évente többször átnézni a szekrényt, kiválogatni az általunk nem hordott darabokat – amelyeket aztán vagy felajánlhatunk jótékony célra, vagy akár el is adhatjuk –, és összeszedni, mi az, ami viszont hiányzik a ruhatárunkból.

Amit az elmúlt egy évben nem hordtunk, attól célszerű megszabadulni, ha 12 hónap alatt eszünkbe sem jutott felvenni, nem valószínű, hogy ez a jövőben változni fog. A közösségi vásár, online piactér is kiváló felület lehet, hogy pénzzé tegyük a nem kívánt holmit. Ráadásul amennyiben az eladásból származó bevétel nem haladja meg a 600 ezer forintot, adózni sem kell a NAV tájékoztatása szerint. Persze ez akkor igaz, ha magánszemélyekről van szó és nem egyéni vállalkozóként értékesíti valaki a ruháit.

Nem kell szja-t fizetni akkor sem, ha az év során az ingó vagyontárgyak értékesítéséből származó jövedelem (vagyis az igazolt, elszámolható költségekkel csökkentett bevétel) nem haladja meg a 200 ezer forintot.

Karnyújtásnyira álmaid gardróbja

Sok lakásban nincs beépített szekrény, ezért a hálóban, nappaliban kell helyet találni mindennek. Ez nem egyszerű. Azonban egy gardróbszekrény sokat segíthet a helyzeten, rengeteg mindent lehet bele pakolni, ráadásul a belső tér variálható is.

„Ha kisebb a rendelkezésre álló tér, érdemes olyan szekrényt választani, amelyben akasztós és polcos rész is található és fiók is van benne. Ilyen 3 ajtós gardróbszekrényt nálunk már 29 900 forintért lehet kapni” – írta megkeresésünkre a KIKA Magyarország bútoráruház.

Használd ki a teret!

Természetesen több minden elfér egy közel 2 méter magas és 180 centiméter széles gardróbszekrényben, mint egy fele akkorában, de a kisebb bútor minden terét kihasználhatjuk, ha okosan pakolunk. Ebben lehetnek segítségünkre a különböző tárolóeszközök: műanyag dobozok, összecsukható tároló zsákok.

„Beszerezhetünk ágy alatti tárolókat, de vásárolhatunk akár vákuumos tároló dobozokat is, amelyek megvédik a bennük lévő dolgokat a porosodástól és a molyoktól, sőt, egy esetleges beázás esetén még a víztől is” – javasolta a KIKA bútoráruház. A cég megjegyezte, vákuumos ruhatartószettet is érdemes beszerezni, amely alkalmas lehet olyan, általában ritkán hordott darabok védelmére, mint az öltöny, kosztüm, szövetkabát.

Így pakold el a cipőidet!

Ha új cipőt vásárolunk, érdemes eltenni az eredeti dobozát, amelyben tárolhatjuk azokban az évszakokban, amikor nem használjuk. Ha már kidobtuk az eredeti csomagolást, érdemes beruházni nagyobb cipős szekrényre.

„Érdemes lehet beszerezni új előszobaszettet is, különösen, ha kicsi a lakás. Ugyanis vannak olyan darabok, amelyeknek van akasztós, de szekrény része is, tükörrel is felszerelt, és még cipőtartó is van beépítve” – írta a KIKA, és megjegyezte, egy ilyen szettet már 53 900 forintért lehet náluk kapni.

A cipők szerelmeseinek azonban ez nem feltétlenül lesz elég. Érdemes lehet beszerezni 3 ajtós cipős szekrényt, amely kb. 12 pár tárolására alkalmas és 15 990 forint, vagy egy 4 ajtós modellt, amely 19 990 forintba kerül a bútorláncnál.

„Egy új gardróbszekrény és egy kb. 12 pár cipő tárolására alkalmas cipős szekrény beszerezhető 45 800 forintból. Ennél olcsóbban is beszerezhetjük azonban a szükséges bútorokat, ugyanis a KIKA-nál május 18-19-én 14 százalék kedvezményt adunk minden termékre” – írta a bútorlánc.

Támogatott tartalom

A cikk megjelenését a KIKA Magyarország támogatta.