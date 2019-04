Az Uebler lett a legjobb a kerékpárszállítók nagy tesztjén (x)

Személygépkocsival történő kerékpárszállításra háromféle megoldás kínálkozik: vásárolhatunk tetőre rögzíthető, hátsó ajtóra függeszthető, valamint vonóhorogra kapcsolható kerékpártartót.

Az első két kategória jellemzően olcsóbb ugyan, de számos hátránya van: kisebb a terhelhetőségük, adott esetben kevésbé biztonságosak. Tetőtartónál a menetszél erős zajhatással jár, a légellenállás megnöveli az üzemanyag-fogyasztást, csökkenti a jármű menetstabilitását. A hátsó ajtóhoz rögzíthetők esetében könnyen megsérülhet a karosszéria, a szállítás ideje alatt nem tudunk hozzáférni a csomagtérhez, és a terhelhetőség itt is behatároltabb.

A vonóhoroghoz rögzíthető tartók ezzel szemben számos előnnyel rendelkeznek, s bár az árfekvésük is magasabb, a vásárlást megelőzően mégis érdemes minden szempontot mérlegre tenni, főleg akkor, ha egyszerre több kerékpárt, netán elektromos biciklit is szeretnénk magunkkal vinni.

A vonóhorgos kerékpárszállítók kínálata még márkán belül is igen széles, a csúcskategóriások a gépjárműhöz könnyedén, gyorsan, pár mozdulattal hozzáilleszthetők. A művelet erőkifejtést sem igényel, kényelmesen csatlakoztathatók, majd levehetők és tárolhatók. Az önsúlyuk rendkívül csekély, strapabírók, időtállók.

A teszten értékelési szempont volt a kerékpártartó önsúlya, a maximális terhelhetősége, a felszerelés nehézségi foka, az eszköz összecsukhatósága, ledönthetősége, az elemek utólagos pótlási lehetősége, az egyéb kiegészítő és kényelmi funkciók, valamint a jótállási idő.

Mindezek alapján a tesztgyőztes az Uebler i-szériája lett, mely extra könnyű, nagy teherbírással és a világon egyedülálló, szabadalmaztatott rögzítéssel (IQ-zár), valamint összecsukhatósággal rendelkezik, ugyanakkor valamennyi kényelmi és kiegészítő funkciót egyben kínálja. Az eszköz a jármű menetstabilitását nem befolyásolja, az alkatrészek, elemek pótolhatók, a kerékpárszállító igény szerint további extrákkal is kiegészíthető. Az Uebler i21 a teszten a maximális 10 pontot érdemelte ki.

A német Uebler a prémium kerékpárszállítók piacán 50 éves fejlesztői múltra tekint vissza, Németországban piacvezető. Termékei többségében vonóhorogra szerelhető modellek, amelyekkel nemcsak üzemanyagot, hanem energiát és időt is spórolhatunk, mert a vonóhorog magasságáig akár a hölgyek is könnyedén, pillanatok alatt fel tudják emelni a biciklit. Nagy teherbíró képességűek, így akár elektromos biciklik szállítására is ideálisak.

A piacon egyedülálló módon rendelkezik az Uebler olyan termékekkel, amelyek szerelés nélkül is már 4 teljes értékű kerékpár szállítására alkalmasak. Vannak olyan modellek, amelyek pedig integrált parkolássegítő rendszerrel is megvásárolhatók és tolatóradar nélküli autókhoz is csatlakoztathatók. Az UV álló alapanyagból készült Uebler kerékpárszállítókat akár a napon is kint lehet hagyni, így nem kell folyton azt lesni, mikor éri őket a nap. Ha a napfényen kívül bármi más kárt okozna a termékekben, az alkatrészek külön cserélhetők. Minden modellre 3 év garancia jár.

A cikk a Profcar Hungary Kft. megbízásából készült - www.uebler.hu

(x)