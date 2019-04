Támad a DIP-torpedó

A szervezőknek fontos, hogy a programcsomagot a köznevelési intézményekben interaktív formában ismerhessék meg a fiatalok – mondta az InfoRádiónak az ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár. Illés Boglárka hozzátette: a Digitális immunerősítő program roadshow-ján van szülőmegőrző is, így minden generáció számára tudnak olyan tartalmat nyújtani, amely számára értékes lehet. Amíg a gyermekek élményoktatás keretében építik ki digitális immunrendszerüket, addig a szülők előadásokat hallgatnak az utóbbi időben elindult folyamatokról.

Egy hekkerperformansszal azt mutatták be, hogyan lehet feltörni egy közösségimédia-felületet.

„Megdöbbenve tapasztaltam, hogy több száz fiatal ott ült, nem nézték a telefonjukat, hanem a levegőben volt az egészséges feszültség, amely lekötötte a figyelmüket”

– fogalmazott Illés Boglárka.

A rendezvénysorozat szervezésébe bevonták a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálatot és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsot is, így színesebbé vált az esemény. A DIP-torpedóban digitális tudatosságukról és tájékozottságukról kérdezik a fiatalokat, de kódfejtő játék és szelfiszoba is várja a diákokat.

Az országos roadshow keretében megyei jogú városokba is ellátogatnak, de arról is folynak tárgyalások, hogy határon túli településekre is ellátogatnának és fesztiválon is megjelennének.

