Kezdünk átlépni az "egy kávét tejjel" régi világán

Van még hová fejlődnie a magyar "third wave" újhullámos kávépiacnak - vélekedett az InfoRádiónak Nezvál Máté, a 42 Coffe tulajdonosa, kávépörkölő-mester.

"Az újhullám az igazából egy mentalitást is jelez: egyrészt etikusan szerezzük be az alapanyagainkat, másrészt azok nagyon magas minőségűek kell, hogy legyenek. Általában ez világosabb pörkölést is jelöl, és olyan szakemberek, technológiák, gépek jelenlétét feltételezi, amik magasabb szintű hozzáállást mutatnak" - tette hozzá.

Ez szerinte a klasszikus és új fajta kávéfogyasztás szembenállása is: "Amit megszoktunk és amin felnőttünk, ahhoz képest minden egyes szinten egy magasabb szinten gondolkodunk. Hely az bőven van erre, a kisebb pörkölők és kávézók mentalitása ragad át a nagyobbakra is, és ez a végén a termelőket is érinteni fogja" - vetíti előre a szakember, hisz amikor nagyobb cégek nagyobb tételben vesznek kávét magasabb áron, az természetesen "a napi ötven centet keresőknek" a legjobb hír.

Noha a kávéfogyasztás mennyiségi tekintetben aligha bővülhet már nagy mértékben, Nezvál sok partnerén keresztül tapasztalja, hogy a vendégek érdeklődése átterelődik a "más minőség felé".

"Jó úton járunk, de még nagyon messze kell menni" - foglalta össze a folyamatot Nezvál Máté, aki szerint a magyarok nemzetközi szereplésének az is kulcsa lesz, hogy félre tudják-e tenni rossz szokásukat, és saját érdekeiket túllépve együtt kitalálják, hogy merre menjenek a következő tíz évben ahelyett, hogy "lábon lövik magukat".

A különlegességek még nem mennek A zsákok 60, 59, 69 és 34,5 kilós vákuumcsomagolásokat jelentenek, attól függően, hogy honnan érkeznek. Illatra elsőre zöldnek és búzaillatúnak tűnnek a szemek, legalább is a mosott feldolgozásúnak, mert a napon, gyümölcshússal szárított szemek, amikről lepergetik a gyümölcshúst, az ízével is teljesen más világot eredményez; aszalt gyümölcsre fog emlékeztetni. Idehaza még nem keresik a "vad különlegességeket", mivel a funkcionalitása fontosabb, mint maga a kulináris élmény. Ettől függetlenül a Michelin-csillagos séfek figyelmét már felkeltik ezek a kávék, és bizony vannak olyan fogások, amelyek bizonyos kávékhoz "jobban működnek".

Nyitókép: Pixabay