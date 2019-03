A Duna római-parti szakaszán eddig is volt hajós járőrszolgálat a BRFK és az óbuda-békásmegyeri közterület-felügyelet összefogásával, és nagy sikerrel dolgoztak - mentéseik voltak, rendezvényeket is biztosítottak, és a Római látogatottságának emelkedése is visszaigazolta a létjogosultságát - fogalmazott az InfoRádióban Rácz Ferenc, a kerületi közterület-felügyelet igazgatója. Arról is beszélt, hogy létrejön egy komplex partőri szolgálat is. Erre külön keretet is meghatározott a helyhatóság, járőrcsoportok felállítására, elektromos járőrkocsira és mobil irodakonténerre fordítják a 10 millió forintot meghaladó pénzt.

"Az irodakonténer nem csak a járőrök elszállásolására szolgál, hanem egyfajta ügyfélszolgálatként is funkcionál, ahol panaszokat is be lehet jelenteni, és gyorsabb reagálást is lehetővé tesz" - részletezte Rácz.

A személyi állományt a közterület-felügyelet testületéből "gazdálkodják" ki, a vízi rendészekkel együtt összesen 4 főből állna a napi szolgálati csapat.

Állandó jelenlétet a frekventált időszakban biztosítanak, éjszaka és kora délelőtt "visszatérő járőri ellenőrzésekkel" lehet majd találkozni a Rómain.

Kutyastrand is lesz

Az óbudai pünkösdfürdői gát mellett közben kutyás strand létesülhet - ezt már a városrész polgármestere nyilatkozta. Bús Balázs beszámolt róla, hogy az önkormányzat tavaly fogadta el a közösségi együttélés szabályait, ez nyitotta meg a lehetőséget hosszabb távon a kutyás strand előtt.

"Hosszú egyeztetés előzte meg a szabályalkotás folyamatát, és sok észrevétel érkezett, különösen a kutyatartók részéről. Leginkább a póráz nélküli kutyasétáltatás került szóba a Hajógyári-szigeten, illetve Pünkösdfürdőn" - újságolta Bús Balázs.

A kutyastrandot ott fogják kialakítani, ahová a kutyások eddig is jártak a Dunára, de csak akkor, ha ennek a feltételei már adottak lesznek. Bús szerint Óbudának szerencséje van, hogy a nagyobb zöldterületeik lehetőséget adnak a kutyások és a nem kutyások együttélésének rendezésére.

A szabályok rögzítésére 2020. április 30-ig adott magának határidőt az önkormányzat.

Nyitókép: Pexels