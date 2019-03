Szakértő: szükségessé vált egy teljesen új kórháztörvény

Az egészségügyben közelgő, markáns kormányzati változtatásokról sok szakemberétől igen eltérő véleménye van Sinkó Eszter egészségügyi közgazdásznak.

"Új helyzet van az egészségügyben, intézkedéscsomag lát nemsokára napvilágot" - vetítette előre Sinkó Eszter, aki szerint a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyminisztérium versenyképességi programja olyan súlyú kérdésekkel is foglalkozik, hogy az egészségügyi szolgáltatások ma nincsenek rendes költségen finanszírozva, és ezen alapvetően változtatni kell.

"Ez azt jelenti, hogy

muszáj az egészségügyi finanszírozáson olyan mértékben változtatni, hogy ez a közfinanszírozás mértékének a javulását is kell, hogy jelentse.

Nem tudom, hogy a kormányzat idáig eljut-e" - húzta alá.

Szerinte az is biztos, hogy az ágazat különböző szereplőinek egymáshoz való viszonyát meg kell változtatni. "Arra gondolok, hogy a kórház és az alapellátás egymáshoz való súlyát újra kell rendezni.

Egy kórháztörvényt mindenképpen megérne a mai helyzet,

hiszen azzal, hogy költségvetési gazdálkodó intézményként vannak jelen a rendszerben, rengeteg üzemgazdasági veszteséget kell, hogy elszenvedjenek."

Magukkal a kórházakkal kapcsolatban is szerinte nagyon sok kérdés felmerül: "Például az orvosok foglalkoztatási kérdésköre; hogy milyen módon rendezzék a motiváció elszámolását, egyáltalán a kórházak tudjanak ezzel kapcsolatosan alapokat képezni. Mert

az nem normális, hogy ha egy intézményben az eszközök cseréjére még 1 százalék sem áll rendelkezésre egy kórház büzdséjén belül.

Ezekkel szisztematikusan kell foglalkozni. Ezen kívül nagyobb mozgástér kell a kórházigazgatóknak, hiszen lelassítja a folyamatokat, hogy annyi mindenért a fenntartóhoz kell fordulni és várni az engedélyükre" - hangoztatta Sinkó Eszter.

Közben úgy tűnik, a kórházak nem megfelelő gazdálkodása miatt épp hogy nagyobb rálátást szeretne az állam. Erről Sinkó azt mondta: "Értem én, hogy a kórházak nem tartják be az utolsó betűt is, ami a gazdálkodási szabályzatokban benne van, de ha arra gondolok, hogy a kórházak mennyire nem tartják be a szakmai irányelveket, és hogy a szakfelügyeleti rendszer mennyire nem működik, az sokkal súlyosabb probléma, mint hogy valamely szabályzat hiányzik vagy sem. Arról van szó, hogy

ma teljesen kontroll nélküli folyamat az, hogy a kórházak milyen minőségben látják el a betegeket - én erre áldoznék energiát és figyelmet."

Nyitókép: MTI/Balázs Attila