Részletek a szakképzési rendszer átalakításáról

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium munkatársai a Szakképzés 4.0 nevű stratégiában foglalták össze a rendszer megújításáról szóló javaslataikat, amelyeket a kormány párt hete elfogadott. Az átalakulás egyik legfontosabb része az lesz, hogy a szakgimnázium négy plusz egy éves képzése helyett létrejön az ötéves technikum – tájékoztatott Pölöskei Gáborné szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkár.

A négy közismereti tantárgy mellett ötödik érettségi tárgy a szakmai vizsga lenne.

A technikum végén valamilyen technikusi végzettséget szerezhetne a diák, és egy jó eredménnyel letett vizsga egyenes út lehetne a szakirányú felsőoktatásba – fejtette ki.

A duális képzések megalapozásához tanműhelyeket alakítanának ki – tette hozzá a helyettes államtitkár.

Fontosnak tartják a szakképzési tanárok utánpótlását is. Ennek egyik része, hogy a piaci szereplők is oktathatnak majd szakképzési intézményekben, illetve a tanárok is járhatnak továbbképzésre gazdasági társaságokhoz. Mint Pölöskei Gáborné elmondta, speciális szakképzési minősítési rendszer kialakítása a cél, amellyel az anyagi megbecsülés is emelkedne.

A stratégia készítői egy, másfél hónap múlva benyújtanak a kormánynak egy cselekvési tervet.

Várhatóan 2020 szeptemberétől már az új rendszer szerint tanulhatnak a szakképzésben résztvevő diákok.

Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Balaton József