Megvan, milyen étterem nyílik az új parlamenti irodaházban

Bérleti előszerződést kötött az Országgyűlés Hivatala a Séf Asztala Étterem Kft.-vel és a CER Kft.-vel, ezek a cégek nyithatnak éttermet a Kossuth tér 6. szám alatt, a volt MTESZ-székház helyén épülő új parlamenti irodaházban.

Az mfor.hu cikke szerint a szerződő cégek 136,96 millió forintot fizetnek összesen az Országgyűlés Hivatalának, ami havi 2,6 millió forintos havi bérleti díjat eredményez. A megállapodás 2023. december 12-ig szól, de mivel előszerződésről van szó, az csak az ingatlan használatba vételét követő 15 napon belül lép hatályba, tervezetten 2019 szeptemberében, így pedig 51 hónapra lehet elosztani a szerződésben foglalt összeget.

A szerződő cégek tulajdonosa, az Eventrend Global Kft. azt közölte, hogy a parlament új irodaházában nyíló egység nem a dolgozók számára kialakított étterem lesz,

azt mindenki látogathatja majd.

A kínálat hasonló lesz a Westendben működő egységben elérhetőhöz, annyi különbséggel, hogy itt egy kézműves pékséget is nyitnak majd.

A Séf Asztala Étterem és a CER Kft. is Wolf Andráshoz köthető, akit az egyik legjobb magyar séfnek tartanak, ő a New York Kávéház és a Salon étterem séfje is.

A CER Kft. már nem ismeretlen az Országgyűlés Hivatalának, hiszen ez volt az egyik cég, melynek 2018 szeptember végéig szóló bérleti szerződése volt a Látogatóközpont Kávézójára.

