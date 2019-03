A tanúvédelemről hozott fontos határozatot az Alkotmánybíróság

A tanúvédelmi szabályozás kiegészítésére hívta fel a jogalkotót az Alkotmánybíróság (Ab) kedden közzétett határozatában. A tanúvédelem különböző eljárásokra vonatkozó szabályait egy kartellügy nyomán vizsgálta az Ab.

Kartellügyben versenyfelügyeleti eljárás, közigazgatási per, polgári per, a közbeszerzési kartellek esetén pedig büntetőper is folyhat. Ezekben az esetekben a bizonyítási eljárás szereplői szinte azonosak.

Előfordulhat olyan eset, hogy a versenyfelügyeleti eljárásban "védett tanú" kilétét más bírósági eljárásban felfedik.

Ez nemcsak a tanú személyére, hanem az eljárás egyéb résztvevőire is hátrányosan hathat - figyelmeztetett az Ab.

A határozatról szóló közleményében az Ab. kitér arra is, hogy a "védett tanú" eredetileg büntetőügyekben alkalmazott bizonyítási eszköz, amelyet - eltérő tartalommal - a közigazgatási eljárásokban is átvettek. A szabályozás a hatóság kötelezettségévé teszi a tanú indokolt kérelmére személyes adatainak zárt kezelését, ha valószínűsíti, hogy súlyos hátrány érheti a vallomástétel miatt.

Ilyen esetekben a versenyfelügyeleti eljárásban a tanú anonimmá válik,

az ügyfél és képviselője nem lehet jelen a meghallgatásán, kérdést közvetlenül nem intézhet hozzá.

Az Ab határozatában leszögezte: a tisztességes eljárás követelménye egyetlen hatósági eljárásban sem sérülhet, ugyanakkor ezekben eltérő lehet a pontos követelményrendszer.

Az Ab a konkrét üggyel kapcsolatban mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet állapított meg, mert a jogalkotó nem szabályozta a tanúk zártan kezelt adatainak védelmét arra az esetre, ha különböző - büntető-, polgári, közigazgatási vagy versenyfelügyeleti - eljárási törvényeket kell egy ügyben alkalmazni.

Az Ab felhívta a jogalkotót, hogy a tanúk zártan kezelt adatainak védelmét különböző eljárások esetén is megfelelően szabályozza, és jogalkotói feladatának ez év december 31-éig tegyen eleget.

A határozathoz a tizenötből öt alkotmánybíró - Czine Ágnes, Dienes-Oehm Egon, Schanda Balázs, Stumpf István és Szívós Mária - csatolt különvéleményt.

A határozat teljes szövege elérhető az Ab honlapján.