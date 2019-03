Novák Katalin: további családpárti intézkedések jöhetnek

A babaváró támogatás olyan kamatmentes kölcsön, amely akár teljes egészében is támogatássá is változhat - mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár, hozzátéve, olyan házaspár veheti igénybe, ahol a feleség 18 és 40 év közötti, és az egyik félnek van legalább 3 éves biztosítotti jogviszonya.

"Ha ezek megvannak, akkor lehet a bankoknál igényelni majd július elsejétől ezt a maximum 10 millió forintot. Ez lehet akár kevesebb is. Ha felvették, és még nincsen úton a baba, akkor el kell kezdeni törleszteni, havonta 50 ezer forintot. Ha jön az első gyermek, kérhetik a felfüggesztését a visszafizetésnek, ha jön a második gyermek, a visszafizetendő összeg lecsökken 30 százalékkal, ha jön a harmadik gyermek, akkor teljesen elengedjük a fennmaradó összeget, tehát onnantól nem kell többet fizetniük" - ismertette Novák Katalin.

A bankokban lesz egy formális hitelbírálat.

"Ez annyit jelent, hogy ha a fiatal pár benyújtja az igényt, akkor miután eredendően egy kamatmentes kölcsönről van szó, ami csak később válhat támogatássá, ezért van egy formális hitelbírálat. De ennél a hitelbírálatnál a fenti szempontokat fogják vizsgálni."

A babavárási támogatásnál az élettársi kapcsolat nem megfelelő, minden esetben házasság szükséges.

"Nem feltétel, hogy most kössék a házasságot, nem feltétel, hogy friss házasok legyenek, nem feltétel, hogy ne legyen gyermek, és ha olyan párról van szó, ahol mindkét félnek volt már házassága, de egyik félnek sincs gyermeke, még ez sem akadály.

Ha van már gyermek akár egyik, akár másik félnél, ebben az esetben az egyik félnél kell az első házasságnak lennie."

Novák Katalin elmondta, ennél a támogatásnál a július 1-je, illetve az igénylést követően született gyermekek számítanak az igénybevételnél.

A családvédelmi akciótervben szereplő új, nagycsaládos autó vásárlásánál minden, már meglévő gyermek számít.

"Gyakorlatilag aki után családi pótlékra jogosult a család, azok a gyermekek számítanak bele a meglévő gyermekszámba."

Szintén számítanak a már meglévő gyermekek a január elsejével életbe lépő családi szja-mentességnél is.

"Ha egy édesanya négy gyermeket szült vagy felnevelt, jogosult lesz a teljes személyi jövedelemadó-mentességre.

A felnőtt gyermekei után is.

De ugyanígy igaz a meglévő gyermekek beszámítása az otthonteremtéshez kapcsolódó támogatásoknál is, tehát a meglévő gyermekek után most már használt lakás vásárlásához is fel lehet venni a kedvezményes hitelt."

Az autóvásárlás részletei Július elsejétől legfeljebb 2,5 millió forintos támogatást kaphatnak a legalább 3 gyereket nevelő családok új, legalább hétszemélyes személyautó vásárlásához - közölte a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár.



Novák Katalin elmondta: a 2022. december 31-ig igényelhető támogatás összege az autó bruttó vételárának legfeljebb a felét teheti ki. Egy- és kétszülős családok is igényelhetik a családi pótlékra jogosító gyerekek után, harmadik gyerek esetén a várandósság betöltött 12. hete már jogosultságnak számít, a tartósan beteg vagy fogyatékkal élő gyerekek pedig életkortól függetlenül számítanak.



Az autót nemcsak klasszikus adásvételi szerződéssel, hanem zárt végű lízingszerződéssel is meg lehet vásárolni, és az igénylőnek - vagy házastársának, illetve élettársának - B típusú vezetői engedéllyel kell rendelkeznie - tette hozzá. Novák Katalin közölte: autó árának nincs felső határa, és három évre elidegenítési tilalmat jegyeznek be a járműre, azaz három évig nem lehet eladni.

A kormány az intézkedések bevezetésével már a következő javaslatokat is készíti elő.

"A kapkodásnak sem sok értelme van. Néha meg kell állni megnézni, hogy milyen eredményeket érünk el. Például azzal, hogy húsz éve nem volt olyan magas a házasságkötések száma, mint a tavalyi évben, vagy húsz éve nem volt olyan magas a gyermekvállalási kedv, mint tavaly, ezek bizakodásra okot adó számok."

Egy nagyobb újdonság optimista hullámot generál, ami utána lecsendesedik - tette hozzá az államtitkár.

"Most két olyan pont is van, amelyet meghatározott időre hirdettünk meg. Ne felejtsük el, hogy a babaváró támogatás és a nagycsaládos autó vásárlásához nyújtott támogatás olyan lehetőség, ami megnyílik július elsejével, és 2022. december 31-ig tart. Akik éltek vele, azoknak kifut végig. Meg kell néznünk, hogy ez hogyan hat azokra, akiknek szüksége van rá, mik lesznek a következményei,

ennek fényében lesz érdemes újabb és újabb döntéseket hozni."

Különböző javaslatok mindig lesznek, de most szeretnék látni az eddig meghozott intézkedések eredményeit - mondta Novák Katalin család- és ifjúságügyekért felelős államtitkár.

