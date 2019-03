Novák Katalin: a politikus nem tartozik a legnépszerűbb női szakmák közé – nőnapi interjút adott az államtitkár

„Az biztos, hogy a politikus nem tartozik a legnépszerűbb szakmák közé. Valóban kevés nő van a döntéshozók között, ám ha visszatekintünk, rájövünk, hogy alapvetően ez mindig is a férfiak által dominált terület volt, amely most kezd változni” – mondta Novák Katalin a Blikknek. Szerinte ugyanis manapság már más témákkal foglalkozik a politika: a hétköznapi élet kérdéseivel, „ahol nemcsak helye van, de igény is van a nőkre”.

Az államtitkár elárulta: politikai pályafutása során ő is találkozott nemi sztereotípiákkal.

„Szerintem a nőknek a politikában olyan érvényesülni, mint a férfiaknak óvóbácsiként”

– fogalmazott.

Mint mondta: bár nőként nem esett különösen más megítélés alá, mégis máshogy ítélik meg a nők reakcióját. „Ha egy férfi felháborodik valamin, és kikéri magának, az határozott, míg ha egy nő teszi ezt, akkor hisztis” – emelte ki. Fontosnak tartja ugyanakkor, hogy a nő ne kezdjen férfiként viselkedni, ne adja fel nőiességét csak azért, hogy jobban elfogadják. Azt viszont szerinte el kell fogadni, hogy bizonyos helyzetekben mindig más lesz a nők és a férfiak megítélése.

Az államtitkár azt is elmondta: az öltözködéshez kevés segítséget kapnak, pedig van, hogy egy interjú után előbb érkezik visszajelzés a megjelenésére, mint az elhangzottakra.

Novák Katalin átlagos napja hajnali fél 6-kor kezdődik, hetente háromszor futni jár reggelente, majd a férjével fél 7-kor ébresztik három gyermeküket. „Általában öt órát alszom, sajnálom rá az időt” – fogalmazott. A gyerekek iskolába juttatását követően kora estig tele van a naptára. „Arra törekszem, hogy az estéket a családommal töltsem, és ha sokat vagyok távol, akkor érzem is a nyomást magamon, hogy most már nagyon haza kellene menni” – tette hozzá.

„Van abban valami visszás, hogy pont a családügyi államtitkár ne legyen a saját családjával”

– hangsúlyozta.

Elárulta: szeretek sütni, a főzésben azonban – saját bevallása szerint – nem ilyen jó. „Nem akarok rózsaszín képet festeni, nincs minden este meleg vacsora otthon” – mondta. A másik nagy szenvedélye a sport, és kötni is szeret. Az olvasásra kevés ideje jut, de rájött, hogy fogmosás közben is lehet haladni 3 oldalt. A filmekk közül főleg thrillereket és drámákat szokott.

Nyitókép: Szigetváry Zsolt