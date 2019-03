Megújul Budapest egyik legszebb ligete

Az önkormányzat szándéka szerint a család minden tagjának sokféle élményt adó, biztonságos eszközökkel és burkolatokkal ellátott, egyedi hangulatú ligetté varázsolják az Óhegy parkot - írta a pestbuda.hu. A tervezésnél figyelembe vették a park körül élők szempontjait is, ezért a nagyobb zajterheléssel járó sport- és szabadidős funkciókat a környék lakóházaitól távol helyezték el.

A park négy nagyobb területét érintő

beruházás első ütemében két, a régi Kőbánya hangulatát idéző játszótér valósul meg.

A 7 évesnél fiatalabb gyermekeket köteles mászóház, többféle hinta és rugós játék, gumi állatfigurák, süllyesztett trambulin, terepcsúszda és napvitorlával árnyékolt homokozó, valamint egy baba-mama hinta várja egy erdei tematikájú játszótéren.

Az egyedi tervezésű, új játék- és sport elemeket tartalmazó, többfunkciós park alapkövét D. Kovács Róbert Antal, Kőbánya polgármestere tette le február 26-án.

A 7-14 éves gyerekek bányászati tematikájú játszóterén egyedi játszótornyot építenek csőcsúszdákkal és külön mászó funkciókkal, valamint ügyességi akadálypályát, kötélpályát, mászó sziklákat, mérleghintákat, terepcsúszdákat, vizes játszóelemet, továbbá „régészkedős” homokozót létesítenek. A szülőknek mindkét játszótérnél pihenőhelyeket alakítanak ki padokkal, asztalokkal és ivókutakkal, továbbá a kerekesszékes látogatók számára is kényelmesen használható utcabútorokkal.

A tervek szerint még az idén bővülnek, és egy helyre összpontosulnak a sportolási lehetőségek is: a parkban parkour pálya, műfüves focipálya, gördeszka pálya, két ping-pong asztal, több kosárpalánk, valamint Teqball asztal és egy biciklis szerelőállomás is helyet kap. Az Óhegy parkot körül ölelő, kivilágított rekortán a munkálatok idején is várja a futókat. A kutyafuttató szintén zavartalanul üzemel.

A következő, jövőre megvalósuló ütemben egy harmadik, szőlő tematikájú játszóteret létesítenek, ahol együtt játszhatnak kicsik és nagyok, valamint a mozgáskorlátozott gyermekek is. Itt vizes játék, kalandpálya, süllyesztett trambulin, mászó hálók, egyensúly- és készségfejlesztő eszközök, forgók és hinták kapnak helyet.

A park ezen részén az idősebb korosztálynak alakítanak ki egy aktív pihenésre, kikapcsolódásra, közösségi időtöltésre alkalmas helyet padokkal, asztalokkal, pergolával, illetve petang- és tollaslabda pályával, valamint kültéri fitnesz elemekkel.

Nyitókép: Kőbányai Önkormányzat